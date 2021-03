Rosbaud-Studio des SWR in Baden-Baden wird abgerissen

Das Haus steht nicht unter Denkmalschutz, deshalb gibt das Regierungspräsidium sein Okay für den Abriss. Bevor das Studio jedoch dem Erdboden gleichgemacht wird, will Stadtrat Werner Henn dort noch eine Ausstellung machen.

Umzug in neues Medienzentrum

Im Hans-Rosbaud-Studio des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden wurde deutsche Kulturgeschichte geschrieben. Seine Tage sind gezählt, denn mit der Neuordnung des heutigen Südwestrundfunkgeländes wird es verschwinden.

Unter Denkmalschutz steht es nicht. Die Übergabe an den Investor ist nach Angaben des Senders Ende 2023 vorgesehen. Bis zum Umzug ins neue Medienzentrum werde das Studio wie bisher weiterhin für Musikproduktionen genutzt.

Bereits 2014 hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe nach einer Begehung der Denkmalbehörde klargestellt, dass das 1950 fertig gewordene Studio nicht unter Denkmalschutz stehe. Es sei zwar typisch für die 50er Jahre und aus geschichtlichen Gründen auch erhaltenswert.

Allerdings hätten zahlreiche Modernisierungen sowohl innen als auch außen, sowie störende technische Einbauten das Gebäude in den vergangenen Jahrzehnten so stark verändert, dass es letztlich als Kulturdenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes nicht mehr eingestuft werden könne. Aus diesem Grund werde sich das RP einem Abrissantrag auch nicht entgegenstellen.

Eine Nachricht, die im Baden-Badener Gemeinderat die Alarmglocken schrillen ließ. Sowohl Ursula Opitz (Grüne) als auch SPD-Stadtrat Werner Henn verwiesen schon damals auf die kulturgeschichtliche Bedeutung des Studios für die „Radiostadt“ Baden-Baden. Nach aktuellem Stand wird es aber kein Rundfunkmuseum geben.

Werner Henn lässt nicht locker: „Ich möchte wenigstens noch, bevor es abgerissen wird, eine Kunstausstellung darin machen: Funk-Art.“ Dabei könnten die leerstehenden Räume Künstlern für zwei Monate zur Verfügung gestellt werden.

Kult-Event ist möglich

Werner Henn: „Die sollen dort machen, was ihnen gerade einfällt. Dann soll die Öffentlichkeit die Möglichkeit haben, sich alles anzuschauen und zum Schluss kommen die Bagger und reißen alles ein.“

Eine Idee, die möglicherweise Wirklichkeit werden könnte, denn Herbert W. Rabl, Unternehmenssprecher des Investors Epple, sendet positive Signale: „Einem Kultur-Event stehen wir positiv gegenüber.“ Allerdings müsste das Ganze von möglichen Interessenten erst noch konkretisiert werden.“

Das „Stück Rundfunkgeschichte“ ist in den vergangenen Jahrzehnten schwer in die Jahre gekommen. Aus brandschutztechnischen Gründen darf es schon jetzt nicht mehr als Versammlungsstätte genutzt werden.

Heimat des Sinfonieorchesters

Das Sinfonieorchester des 1946 durch die französische Besatzungsmacht gegründeten Südwestfunks in Baden-Baden hatte bis 1950 seine Heimstätte im Baden-Badener Kurhaus, wo es hauptsächlich im großen Bühnensaal, gelegentlich auch im Roten Saal, spielte.

Anfang der 1950er Jahre erhielt der Südwestfunk auf der „Funkhöhe“ ein neues Produktions- und Sendezentrum. Zu den ersten fertiggestellten Gebäuden gehörte das im November 1950 in Betrieb genommene und am 26. November 1950 mit Musik von Mozart, Wagner und Brahms offiziell eingeweihte „Musikstudio“.

In den zwei Studios (Studio 5 für Orchestermusik und Studio 6 für Kammermusik) war fortan die Produktion und Sendung von Konzerten möglich. Wobei „Studio“ etwas tiefgestapelt ist, denn der Raum ist 25 Meter lang, 20 Meter breit und 14 Meter hoch. Baukosten damals: 500.000 Mark. Bis zu 360 Personen fanden bei öffentlichen Konzerten Platz.

Orgel ist schon ausgebaut

Allerdings: Nach dem Krieg herrschte Mangel, entsprechend musste beim Bau improvisiert werden. Das Dach, eine leichte Holzkonstruktion, beeinträchtige die Akustik. Erst Jahrzehnte später sorgte der nachträgliche Einbau einer Lautsprecheranlage für Verbesserungen, so eine 2013 ausgestrahlte Sendung von SWR2 zum Hans-Rosbaud-Studio. Überdies bereitete der Holzboden des Orchesterpodiums Probleme. Darunter befand sich nämlich ein Hohlraum, der die Akustik ebenfalls beeinträchtigte.

Einen Teil hat das Studio schon verloren: Seine 1969 installierte Orgel. Die ist im November vorigen Jahres ausgebaut und nach Österreich verfrachtet worden. Für 80.000 Euro hat die Pfarrgemeinde St. Pius in Schüttdorf/Zell am See im österreichischen Pinzgau das Instrument mit seinen 33 Registern gekauft.