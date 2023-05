Deshalb sorgt sich das Gartenamt in Baden-Baden um die Rosen

Der Rosenneuheitengarten auf dem Beutig in Baden-Baden lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Doch noch ist kein Blütenmeer zu sehen. Das sind die Gründe.

Frauen, das weiß Volker Soethoff, haben mit Rosen so manches gemeinsam. Zum Beispiel die Sache mit den kalten Füßen. „Das mögen beide nicht“, erklärt der Mitarbeiter des Gartenamts.

Doch was dem Leser ein Schmunzeln entlocken mag, könnte für den Rosenneuheitengarten auf dem Beutig in Baden-Baden ein großes Problem werden. Denn kalte Füße bedeuten schlechte Laune, und unter diesen Voraussetzungen wächst es sich nicht ganz so leicht.

Wer dieser Tage beim Spaziergang auf der Moltkestraße einen Blick über den Zaun des Gartens wagt, kann es sehen – oder eben auch nicht. Denn neben grünen Blättern, gepflegten Rasenflächen und fleißigen Arbeitern leuchtet es noch nicht in saftigen Rot-, Gelb- oder Pinktönen.

Das könnte knapp werden. Markus Brunsing, Gartenamtschef in Baden-Baden

Gartenamtschef Markus Brunsing bestätigt die Besorgnis: „Das könnte knapp werden.“ Immerhin steht auch dieses Jahr wieder der Wettbewerb an, bei dem die Rosenneuheiten genau unter die Lupe genommen werden. Bis dahin bleiben aber nur noch wenige Wochen.

Doch wie das eben so ist: Das Wetter hat niemand in der Hand, und der Wunsch nach Sonne kann an mancher Stelle auch zu groß sein. Denn während sich die Besucher im vergangenen Mai zum Saisonstart des Gartens bereits über warme Temperaturen und satte Farben auf dem Beutig freuen konnten, läuteten im Gartenamt trotzdem die Alarmsirenen. „Da machten uns die Rosen auch Sorgen. Wir waren zwei Wochen zu früh mit der Blüte“, erinnert sich Brunsing.

Rosen auf dem Beutig in Baden-Baden müssen aktuell zu sehr frieren

An diesem Maimorgen jedoch ist der Himmel grau. Ohne Jacke wird es unangenehm. „Es ist zu kalt und zu feucht“, sagt Soethoff. Und das schon seit längerer Zeit. „Letzteres ist nicht so sehr das Problem. Aber Kälte, das mögen die Rosen einfach nicht.“

In der Nacht sinke die Temperatur in den einstelligen Bereich. Das sei, verbunden mit dem kalten Regen, einfach zu wenig. Doch das Gartenamt ist laut Brunsing weiterhin voller Hoffnung. Ein paar Rosen blühen ja auch schon – und der Rest kommt dann, wenn die Zeit reif ist.

Für die Saison, die am heutigen Mittwoch startet, waren die Mitarbeiter des Gartenamts schon fleißig. Das Stecken von Rasenkanten ist schon erledigt, die Bänke werden noch aufgestellt: Brunsing könnte viele Dinge aufzählen, die jedes Jahr zur Pflege des Rosenneuheitengartens anfallen.

Dazu gehört auch eine fürsorgliche Beobachtung der zarten Gewächse. Soethoff betont aber: „Wir spritzen nicht.“ Das bedeutet, dass die Rosen frei von Chemikalien gepflegt werden – bereits seit vier Jahren. Das funktioniert laut dem Mitarbeiter des Gartenamts über die Blätter der Pflanze: „Dadurch werden die Zellen gestärkt und es entsteht ein biologischer Schutzschild.“

Das ist wichtig, weil sich das Klima und damit die äußeren Einflüsse stetig ändern – eine Probe, die für den Garten mitunter hart sein kann. „Wir wollen ja auch für die Zukunft die Rosen finden, die robust sind und das aushalten“, betont Brunsing.

Laut dem Gartenamtchef sei es vor etwa 20 Jahren noch nicht mal möglich gewesen, ohne chemische Zusätze zu arbeiten. Doch vieles, da sind sich Brunsing und Soethoff einig, regelt die Natur auch selbst. So frisst sich der Marienkäfer zum Beispiel an den Blattläusen satt.

Fast 30.000 Besucher in der vergangenen Saison

Und das bereits seit Jahren mit Erfolg. Brunsing hat Erfahrung gesammelt: Die Rosenblüte zieht viele Interessenten nach Baden-Baden. Die Zahlen belegen es: In der vergangenen Saison waren es etwa 30.000 Besucher, handelt es sich dabei doch nur um einen Zeitraum von wenigen Monaten. Besonders im Juni blühen die Rosen laut dem Gartenamtschef in verschiedenen Farben.

Und davon gibt es eine Menge: Immerhin, da muss auch Brunsing kurz nachschlagen, gibt es auf dem Beutig rund 1.200 Rosen zu entdecken.