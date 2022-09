Werbung für Hilfstelefon

Rosen statt Veilchen: Aktion in Baden-Baden macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam

Vor dem Scheck-in Center in der Shopping Cité in Baden-Baden hat jede Frau eine Rose bekommen. Der erste Gedanke: Was für eine nette Aktion! Beim zweiten Hinsehen steckte mehr dahinter.