Rosenliebhaberin aus Amerika findet in Baden-Baden ein Stück Heimat

Die Leidenschaft für Rosen brachte die Amerikanerin Alisa Smith aus Kalifornien nach Baden-Baden. Die Archäologin und Farbberaterin für Innengestaltung gehört seit vielen Jahren zum Team der ehrenamtlichen Rosengarten-Helferinnen in den Rosengärten der Huntington Library in San Marino bei Los Angeles.

Dort arbeitet sie im Team des international bekannten Rosenexperten Tom Carruth, dem ehemaligen Züchtungsleiter der Firma Weeks Roses in Kalifornien.

In die Kurstadt führte Alisa Smith ihre Faszination für die Königin der Blumen. Sie wollte reisen und eine Weile in Europa in einem Rosengarten mithelfen. Tom Carruth empfahl ihr den Rosengarten in Baden-Baden.