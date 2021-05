Rosenneuheitengarten in Baden-Baden ist für Besucher geöffnet

Kurzzeitiger, strahlender Sonnenschein markierte die Saisoneröffnung im Rosenneuheitengarten auf dem Beutig. Nach einer langen Wintersaison sind die Tore bereits vor Pfingsten wieder geöffnet und trotz Corona-Pandemie können die Rosen, die sowohl am Strauch, als Beet- oder Edelrosen als auch in unzähligen Rosenspalieren wachsen, bewundert werden.

Noch blühen zwar erst ein paar Rosensträucher, doch in den nächsten fünf Wochen sollte sich einiges auf dem Beutig an der Moltkestraße tun.

In dem international bekannten Rosenprüfungsgarten setzt die Blüte in diesem Jahr selbst bei den frühen Kletter- und Strauchrosen sehr verzögert ein. „Ein bis zwei Wochen hinkt die Vegetation hinterher“, betont Markus Brunsing, Fachgebietsleiter im Fachgebiet Park und Garten.

Sie entwickle sich mit angezogener Handbremse. Das hänge mit dem nassen und kalten Frühjahr zusammen. Den Höhepunkt der Blüte der Beet- und Edelrosen erwartet er daher erste Mitte Juni bis Anfang Juli. Inzwischen treiben die ersten Stöcke aus und beginnen Knospen zu bilden.

„Jede Woche können Besucher nun die Veränderungen im Garten beobachten“, sagt der Gartenamtsleiter. Einen positiven Aspekt habe der nasse Frühling. „Bisher brauchen die Mitarbeiter wenigstens nicht zu gießen“, bemerkt Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU), die es sich nicht nehmen ließ, die Saison des Rosenneuheitengarten persönlich zu eröffnen.

Der 69. Internationale Rosenneuheiten-Wettbewerb auf dem Beutig soll trotz der noch schwierigen Witterung und den zu erwartenden Corona-Beschränkungen stattfinden. Aufgrund der verspäteten Rosenblüte wurde bereits der Termin des Wertungstags der Abschlussjury um eine Woche, auf den 23. Juni, verschoben.

Die Jury bestehend aus Rosenexperten und Spezialisten reist normalerweise aus bis zu 18 Ländern an. Ob das in diesem Jahr möglich sein wird, hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab und wird sich kurzfristig entscheiden.

Beim Besuch des Rosenneuheitengarten gibt es einige Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Im Ein- und Ausgangsbereich sind Leitlinien und Sperrpfosten zur Lenkung der Besucher angebracht.

Eine Maskenpflicht besteht im Garten im Eingangsbereich, unmittelbar vor und in den Toiletten und immer dann, wenn der Abstand von 1,50 Metern unterschritten wird. Außerdem werden Besucher gebeten eine Maske zu tragen, wenn sie Mitarbeiter im Garten ansprechen.

„Wenn man gemeinsam über eine Rose fachsimpelt und sie betrachtet, dann lässt sich schlecht der Mindestabstand einhalten“, so der Gartenamtsleiter zur Begründung.

Es ist eine Einbahnstraßensystem eingerichtet, denn der Mindestabstand von 1,50 Metern lässt sich zwischen den Rosenbögen schwer einhalten. Die oberen und mittleren Hauptwege sollten vom Eingang kommend nur in Richtung Gartenende genutzt werden.

Der untere, parallele Hauptweg ist als Rückweg gedacht. Für die Zwischenwege besteht die Empfehlung, die ausgeschilderte Richtung zu nutzen. Innerhalb der Felder mit den Prüfungsrosen kann man sich frei bewegen. „Wir wollen ja, dass die Leute die Rosen anfassen, daran riechen und die Blätter umdrehen können“, erläutert Markus Brunsing.

Der Garten und die schönen Blumen darin sollen erlebbar sein. Bis Anfang Oktober ist der Rosenneuheitengarten täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dämmerung geöffnet. Für die nächsten Wochen wird der Eintritt von einem Euro nicht erhoben, Spenden sind aber jederzeit willkommen. Dazu ist eine grüne Gießkanne im Garten aufgestellt.

Service

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen sind vorerst keine Führungen im Rosengarten vorgesehen. Ob die beliebten Rosenkonzerte der Philharmonie im Garten stattfinden können, ist noch unsicher.

Für das Mondkino in Zusammenarbeit mit dem Moviac, das im August an vier Abenden die Woche stattfinden soll, laufen bereits die Vorbereitungen. Voraussichtlich soll das Open-Air-Kino ab dem 29. Juli starten und an 20 Abenden ein ausgewähltes Programm bieten.