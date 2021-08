Treffpunkt für Liebhaber

Im Baden-Badener Rosenneuheitengarten blühen die Rosen-Stars von morgen

Der Rosenneuheitengarten in Baden-Baden lockt Liebhaber an. Dort wachsen heute schon die Neuzüchtungen, die am 70. Wettbewerb im nächsten Jahr teilnehmen. Aber die Anlage hat noch mehr zu bieten.