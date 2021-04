Rotkehlchen ist Vogel des Jahres: Wie oft gibt es den Vogel in Baden-Baden?

Klein, aber oho: Das stimmgewaltige Rotkehlchen wird von Unwissenden wegen seiner Größe gerne mal unterschätzt. Doch der Piepmatz, der 240 verschiedene Gesangsvariationen zwitschert, verteidigt stimmgewaltig sein Revier.

Weitaus bekannter ist er jedoch für sein korallenrotes Brustgefieder. Nun wurde das Rotkehlchen bei der Wahl zum Vogel des Jahres 2021 von der Naturschutzorganisation Nabu zum Sieger gekürt.

Gute Nachrichten gibt es auch vom Dachverband Deutscher Avifaunisten. Neuesten Zahlen zufolge ist das derzeitige Vorkommen des Rotkehlchens bundesweit stabil. Insgesamt sind es zwischen 3,4 und 4,3 Millionen Brutpaare in Deutschland, die die Population der beliebten Vogelart sichern.

Von Westeuropa bis Sibirien; von der Rheinebene bis hoch in die Alpen auf 2.200 Meter – das Rotkehlchen fühlt sich an vielen Orten wohl. Im Winter zieht es als Zugvogel aus dem kalten Norden in wärmere Gebiete. Populationen im Süden hingegen bleiben an Ort und Stelle.

Der Vogel bevorzugt „unterholzreiche Wälder, besonders in der Nähe von Gewässern oder an feuchten Standorten“, berichtet die Vorsitzende des Nabu Baden-Baden/Sinzheim, Marianne Leis-Messer.

Gefahr durch Mensch und Smartphone-Apps

Baden-Badener können das Rotkehlchen in den vielen Gärten und Parks, aber auch Wäldern, Gebüschen, Hecken und Friedhöfen der Stadt beobachten. Der Gebüschbrüter, der sich überwiegend von Insekten und Vogelbeeren ernährt, mag „Unordnung im Garten“, so Leis-Messer. Laub und umgegrabene Böden hat er am liebsten.

Seit der Corona-Pandemie finden immer mehr Menschen den Weg in die Natur. Smartphone-Apps bieten nützliche Funktionen, die anhand einer Höranalyse heraus finden können, welcher Pieper gerade in der Umgebung zwitschert.

Monitoring häufiger Brutvögel Seit mehreren Jahren beteiligen sich Leis-Messer und ihr Vorstandskollege Dieter Peter aus Sinzheim am bundesweiten Programm zum Monitoring häufiger Brutvögel in der Normallandschaft. Auf vorgegebenen Wegstrecken werden alle Vögel und deren Verhalten aufgezeichnet. Solche Zählungen seien äußerst komplex und bedürfen höchster Konzentration, so Leis-Messer. Für Hobby-Vogelkundler gibt es die Möglichkeit, vom 13. bis zum 16. Mai bei der „Stunde der Gartenvögel“ mitzuwirken. Bereits im Januar organisierte der Nabu die „Stunde der Wintervögel“. Vogelbegeisterte können im hauseigenen Garten an der bundesweiten Aktion teilnehmen und sämtliche Vögel zählen. „Dadurch entstehen auch wichtige Langzeit-Studien, die uns später beim Erstellen von roten Listen, also Listen mit gefährdeten Tieren, weiterhelfen“, sagt Leis-Messer. Außerdem lädt die Vogelkundlerin jeden dazu ein, sich auf der Website des Dachverbands Deutscher Avifaunisten unter ornitho.de zu registrieren und eigene Beobachtungen zu melden.

Leis-Messer warnt jedoch davor, die Tonspur draußen laut abzuspielen. Dies würde das territoriale Rotkehlchen provozieren. „Wenn es andere Vogelstimmen hört und nicht zuordnen kann, dann kann es vor lauter Stress tot umfallen“, sagt sie.

Auch frei laufende Hunde seien eine Gefahrenquelle für den Vogel. „Hunde rennen durch den Busch und treten dabei unwissentlich Nester und Eier kaputt“, klagt die Vogelkundlerin. Auch Landwirtschaft und die zunehmende Verbauung gefährden den Lebensraum des Rotkehlchens. In der Regel werde es zwei Jahre alt, so Leis-Messer. Eine natürliche Gefahr bestehe durch Marder, Katzen und Sperber.

Nabu setzt sich für den Vogelschutz ein

Zwar sind die Bestandszahlen des Rotkehlchens stabil, von besonderen Schutzmaßnahmen kann es dennoch profitieren. Dazu gehöre auch eine reich strukturierte, gehölz- und heckenreiche Landschaft, berichtet Leis-Messer. Laub und Unterholz sollen in den Wäldern besser liegen gelassen werden. Das würde auch den Zaunkönigen, Zilpzalp und Mönchsgrasmücken helfen.

Zwischen dem 1. März und dem 30. September dürfen keine Gebüsche und Hecken gerodet werden. Das sei zwar gesetzlich verboten, so Leis-Messer, passiere aber doch immer wieder. Auch bei der Anbringung von Vogelfutter müssen ein paar Dinge beachtet werden.

Die Futterstelle müsse sauber gehalten werden, denn der Kot anderer Vögel könne krankheitserregende Keime wie Salmonellen übertragen. Daher würde sich laut Leis-Messer ein Futterknödel im Garten anbieten.

Jedes Jahr findet auf der Website des Nabu die Wahl zum Vogel des Jahres statt, wo Interessierte für ihren Lieblingsvogel abstimmen können. Zunächst jedoch bestimmt der Nabu einen repräsentativen Lebensraum. 2021 ist es das Gebüsch. Somit stand in der ersten Runde eine lange Liste mit Gebüschbrütern zur Auswahl.

In die zweite Runde kamen zehn Vögel, die im ersten Durchgang die meisten Stimmen erhalten hatten. Am Ende gewann der Kleinste: das Rotkehlchen. „Vermutlich auch, weil es das Bekannteste ist“, so Leis-Messer. Vielleicht aber auch, weil es am lautesten singt.