Ruine in Baden-Baden-Steinbach: Es bleiben nur die Trümmer

Martin Wenz, Oberkonservator beim Landesdenkmalamt, hat das Steinbacher Städtl mal als „Mini-Rothenburg“ bezeichnet. Die pittoreske Altstadt, die durch die mittelalterliche Stadtmauer und die Ackerbürgerhäuser des späten 17. bis 19. Jahrhunderts geprägt wird, ist in der mittelbadischen Region einzigartig. Leider gibt es im Herzen des Städtl eine klaffende Wunde.

Zwei denkmalgeschützte Barockhäuser wurden durch einen skrupellosen Bauträger so zugerichtet, dass das Landesamt für Denkmalpflege sie 2018 aus der Denkmalliste streichen musste. Während das jüngere der beiden Gebäude aus dem 18. Jahrhundert inzwischen zumindest provisorisch fertiggestellt wurde, steht das ältere seit fast drei Jahren ohne Dach da. Dieses einzige Mansarddach im Städtl hat der Investor, der inzwischen nicht mehr zu erreichen ist, in einer Nacht-und-Nebelaktion abreißen lassen. Das barocke Haus, das inschriftlich ins Jahr 1690 datiert und der älteste Profanbau in der Altstadt ist, ist Wind und Wetter seitdem schutzlos ausgeliefert. Das Fachwerk im Obergeschoss dürfte nach dem strengen Winter kaum noch zu halten sein.