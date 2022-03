Ukraine-Krieg

Russischer Dirigent Kirill Petrenko nutzt Osterfestspiele in Baden-Baden als Appell an Humanität und Solidarität

Die Osterfestspiele in Baden-Baden stehen im Zeichen der Humanität: Mit russischer Musik und einer Spende in Höhe von 100.000 Euro für Flüchtlinge aus der Ukraine will der russische Dirigent Kirill Petrenko ein Zeichen setzen. Er warnt aber ausdrücklich davor, russische Kultur zu boykottieren.