Saison ist vorbei: 28.000 Menschen besuchen Baden-Badener Rosengarten

Das diesjährige Rosenjahr stand in völligem Gegensatz zum vorherigen, völlig verregneten Rosensommer. Die im späten Frühling einsetzenden und langanhaltenden hohen Temperaturen bescherten eine viel zu frühe, üppige Rosenblüte, die Volker Soethoff den Schweiß auf die Stirn trieb.

Doch der „Rosenguru“ im Fachgebiet Park und Garten würde seinem exzellenten Ruf nicht gerecht werden, hätte seine reiche Schatztruhe an Erfahrung hier keine Lösungsmöglichkeiten zu bieten.

Einer seiner Tricks ist es, bei solchen Hitzeperioden schon frühmorgens zu gießen. „Wir waren häufig bereits um sechs Uhr morgens auf dem Beutig und vor der drückenden Wärme um zehn Uhr fertig mit wässern“, erklärte er im Gespräch mit dieser Zeitung. So könne die Kühle des Morgens in den Boden eingebracht und in Kombination mit dem zu diesem Zeitpunkt noch frischen Wasser die Rosen optimal versorgt werden.

Rosen prädestiniert für Klimawandel

„Da frösteln sie sogar ein wenig und ziehen sich lieber zurück“, verrät der Experte. Das Gießen am heißen Nachmittag mit kaltem Wasser wirke dagegen wie ein Schock auf die Königin der Blumen. Dann blüht sie noch schneller im Gedanken „ich will jetzt hier weg“, um dieser Folter zu entgehen.

Wobei Rosen im Grund genommen prädestiniert sind für den Klimawandel. Sie wurzeln sehr tief, zwischen 60 und 100 Zentimetern. So werden sie von unten noch versorgt, wenn sie von oben bereits ausgetrocknet sind, erklärt Gartenamtsleiter Markus Brunsing.

Ein zweiter, allen Hobbyzüchtern wohl bekannter Trick ist das Pinzieren. Hier wird der erste Austrieb zu einem bestimmten Zeitpunkt eingekürzt. Da der Neuaustrieb in der Regel acht bis zehn Wochen später erfolgt, konnte Fachmann Soethoff vom Termin der Rosenbewertung im Juni entsprechend zurückrechnen und setzte das Pinzieren auf die elfte Woche an.

Und das hat auch in diesem Jahr ziemlich perfekt geklappt. Nur ganz wenige Rosen standen am Tag der Bewertung ohne oder nur mit mickrigen Blüten da. Diese wurden jedoch fairerweise bereits im Vorfeld benotet.

28.000 Menschen aus 17 Ländern zieht es auf den Beutig

Trotz der trockenen und heißen Witterung besuchten in den vier Monaten seit der Öffnung im Mai etwa 28.000 Rosenfreunde den Rosenneuheitengarten am Beutig. Auffällig war die große Zahl von mehr als 30 Gruppenführungen, die während der beiden Corona-Jahre ausgesetzt werden mussten. Mit 20 Mondkinoabenden des Moviac und zwei Rosenkonzerten der Baden-Badener Philharmonie in der Arena kam auch die Kultur nicht zu kurz.

Welch guten Ruf die Anlage in aller Welt genießt, zeigt die Herkunft der Besucher: Sie kamen aus 17 Ländern, darunter viele in Europa, außerdem Israel, Katar, Kolumbien, Kanada und die USA. Erkennbar war dies an den 773 abgegebenen Stimmzetteln zur Wahl der schönsten Rose. Diese wird seit 70 Jahren gewählt, anfangs in der Gönneranlage. Doch als hier bei allen Bewertungen jahrelang immer die legendäre Rose „Schneewittchen“ siegte, wurde die Aktion kurzerhand auf den Beutig verlegt.

Insgesamt standen 139 Rosen zur Wahl. Die Edelrose „Oahu“ aus der Serie „Holiday Island Roses“ bestach durch Farbenspiel und Eleganz und vereinte 69 Stimmen auf sich, also ein klarer Sieg.

Nach Saisonabschluss müssen ältere Jahrgänge auf dem Beutig weichen. Der Boden wird abgegraben und in einem Dampfkessel erhitzt. Nach zwei bis drei Wochen sind Bakterien und Mikroben abgestorben, der Boden wird wieder eingesetzt und ist bereit für eine Neubepflanzung.

Bei einer Feierstunde bedankten sich Bürgermeister Alexander Uhlig und Markus Brunsing bei den ehrenamtlichen Helfern im Rosenneuheitengarten am Beutig, die für ihr Engagement Buchpräsente und Rosensträuße überreicht bekamen.