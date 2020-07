Sanierte Merkur-Bergbahn in Baden-Baden wird rege genutzt

Fast acht Millionen Euro hat die Stadt Baden-Baden in die Generalsanierung der Merkur-Bergbahn gesteckt. Seit Juni ist sie wieder in Betrieb. Wie kommen die Neuerungen an?

370 Höhenmeter und 1,2 Kilometer Strecke in nicht einmal fünf Minuten: Die Merkur-Bergbahn ist die schnellste Möglichkeit, um auf den Hausberg von Baden-Baden und wieder hinunter zu gelangen. Je 38 Personen passen in die Wagen; mitfahren dürfen aufgrund der Corona-Vorgaben nur 20. Am Gipfel erwarten die Besucher eine traumhafte Aussicht, Bewirtung im kürzlich sanierten Restaurant „Merkurstüble”, Wander- und Radwege sowie zwei Startplätze für Gleitschirmflieger.

So vielfältig wie die Möglichkeiten wirkt die Warteschlange, die sich am Samstagvormittag an der Talstation gebildet hat. Schicke Sonnenhüte sind zu sehen, dicke Rucksäcke und Walking-Stöcke. Eine Gruppe junger Frauen, bepackt mit Kuchenbox, Taschen und golden schimmernden Ballons, beginnt einen Junggesellinnenabschied mit einem Picknick auf dem Merkur. „Das ist der schönste Punkt zum Starten”, sagt die Organisatorin vorfreudig.

Dass sie den Tag auf diese Weise beginnen kann, verdankt die Gruppe einer Generalsanierung. Diese war notwendig, damit die 1913 eröffnete Bergbahn wieder eine Konzession erhält. Seit Juni ist die Standseilbahn wieder in Betrieb - nach Investitionen in Höhe von fast acht Millionen Euro. Geräumigere, schnellere Wagen im Retro-Design, ein barrierefreier Zugang zur Talstation sowie ein Aufzug und eine neue WC-Anlage an der Bergstation gehören zu den augenfälligen Veränderungen.

300.000 Fahrgäste sind das Ziel der Stadtwerke Baden-Baden

Weitere Modernisierungen gab es unter anderem bei der Maschinen-, Elektro- und Seiltechnik sowie der Streckenüberwachung. Mit der runderneuerten Bahn hoffen die Stadtwerke Baden-Baden, künftig auch mehr Fahrgäste anzulocken: Waren es bislang rund 280.000 Kunden pro Jahr, peilen sie nun 300.000 Mitfahrer an.

Ob die Fahrgäste von der sanierten Bahn angelockt werden, ist jedoch fraglich. Im Grunde zieht viele schlicht der Gipfel an. Die Bergbahn sei in erster Linie praktisch, sagt eine Wanderin aus Karlsruhe. „Sie ist vor allem super für Gehbehinderte.” Außerdem gewährt sie Flexibilität: Wer nicht stundenlang zum Merkur hinauf- und wieder hinuntermarschieren will, kann sich eine (oder beide) Strecken sparen.

Auch für Gleitschirmflieger ist die Bergbahn ein praktisches Transportmittel. Rund 10.000 Piloten von Nah und Fern starten jährlich auf der Anhöhe - eine Attraktion für Restaurant-Gäste, Wanderer und Radler. Neugierig verfolgen Erwachsene und Kinder, wie die Gleitsegler ihre Schnüre zurechtlegen, abheben und als bunte Farbtupfer in den Himmel steigen.

Die Flieger profitieren schon allein von der Jahreskarte für fünfzig Euro, sagt ein Mitglied des Gleitschirmvereins Baden. Das rechne sich schnell. Auch die aufschwingenden Schleusen sieht der Karlsruher als Vorteil. Darin verhaken sich die ausladenden Rucksäcke nicht, wie sie es in einem Drehkreuz täten.

Mit Kinderwagen und Rollstuhl geht’s nun deutlich leichter

Auch Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen haben nun besseren Zugang, dank Rampe und Aufzug. Der Gleitschirmflieger erinnert sich gut an Tage, an denen er und Bekannte Rollstuhlfahrern die Treppen hinaufgeholfen haben. „Es ist jetzt mit Sicherheit leichter”, sagt er. „Das ist völlig unproblematisch”, bestätigt ein Vater mit Kinderwagen. Von der Rampe aus gelangte er auf die Ausstiegs-Seite der Bahn und konnte von dort aus als Erster in den Wagen steigen.

Nichtsdestotrotz spielt auch das Flair eine Rolle. Die Fahrt sei ein Highlight für Kinder, sagt eine Besucherin aus Lichtental. Ihr persönlich gefällt auch das Retro-Design der neuen Wagen. „Das passt zu Baden-Baden.” Zudem, betont eine Ettlingerin, ermögliche die steile Bahnanlage einen einmaligen Blick auf den Berg und die Umgebung.