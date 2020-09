Sanierung des Alten Schlosses in Baden-Baden wird zum Mammutprojekt

Teile der Burgruine, die zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region zählt, sind seit Wochen für Besucher gesperrt. Wegen der Auflagen von Denkmal- und Naturschutz ziehen die Arbeiten sich in die Länge.

Wer das Baden-Badener Alte Schloss besichtigen möchte, steht derzeit vor abgesperrten Zugängen — zumindest in der sogenannten Oberburg des einstigen Stammsitzes der Markgrafen von Baden. Wegen Renovierungsarbeiten am oberen Pallas und am Treppenaufgang des Bergfrieds ist dieser Teil nicht begehbar. Das Erdgeschoss im unteren Pallas ist weiter zugänglich.

Eckhard Salzwedel, Leiter der Außenstelle Baden-Baden des Amtes Pforzheim von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, das für die Bauleitung zuständig ist, räumt ein, dass die Sperrung ärgerlich sei. Zumal viele ihren Urlaub zu Hause verbringen und Touren in die nähere Umgebung unternehmen.

Da steht das Alte Schloss hoch im Kurs: Die Ruine über der Stadt zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region. Die Überreste von Schloss Hohenbaden locken mit einem Panoramablick über die Rheinebene und den Schwarzwald.

Der Bergfried mit der schönsten Aussicht ist nicht zugänglich

Doch daraus wurde in den vergangenen Wochen nichts. Salzwedel ist das Risiko zu hoch, dass etwas passieren könnte. Der Bergfried, der die schönste Aussicht bietet, ist gesperrt, weil die Arbeiten die Besucher gefährden könnten. Läuft alles nach Plan, könnte die Oberburg Salzwedel zufolge noch im September wieder frei zugänglich sein.

Petra Hofberger hofft, dass die Sanierung möglichst bald beendet sein wird. „Wir leiden unter den nun schon Jahre langen Bauarbeiten”, sagt die Pächterin des Restaurants Fidelitas im Alten Schloss auf Nachfrage unserer Redaktion. Sie müsse viele Anfragen für freie Trauungen im oberen Teil der Ruine ablehnen, weil der nicht zugänglich sei.

Zudem störten die Bauarbeiten neben dem Kiosk des Gasthauses oft, da Bagger und Lkw am Biergarten stünden. Verärgerte Besucher beschwerten sich immer wieder, weil sie nicht den Turm besteigen können. „Die schicken wir jetzt immer zur Ritterplatte auf dem Battert”, erläutert Hofberger.

Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei 1,6 Millionen Euro

Die Sanierung des historischen Bauwerks entwickelt sich allmählich zum Mammutprojekt. Los ging es 2018, die Arbeiten ziehen sich Salzwedel zufolge voraussichtlich bis in die erste Hälfte des nächsten Jahres.

Der Bauzeitenplan hat Verzögerungen bereits einkalkuliert. „Die schwierige Situation erlaubt einfach kein durchgängiges Arbeiten”, erklärt Salzwedel.

„Wir befinden uns in einer Ruine. Teilweise ist es sehr steil und hoch”, verweist der Bauleiter auf extreme Bedingungen. Bauen im historischen Bestand mache vieles häufig unwägbar. Beispielweise zeige sich oft erst bei den Arbeiten, welches Ausmaß die Schäden haben. „Wir müssen dann Lösungen finden, die wir zunächst mit der Denkmalschutzbehörde abstimmen müssen”, berichtet Salzwedel. Er rechnet mit Gesamtkosten von etwa 1,6 Millionen Euro.

Der Material-Transport ist sehr schwierig

Ein weiteres Problem: Das Alte Schloss liegt mitten in einem Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Schutzgebiet. Etwas oberhalb gibt es einen Bannwald, in der Nachbarschaft das sensible Öko-System der Battert-Felsen. Aus Rücksicht auf den Naturschutz müssen die beauftragten Firmen saisonale Gegebenheiten beachten und die Arbeiten etwa während der Brutzeiten bestimmter Vogelarten unterbrechen.

Stichwort: Altes Schloss Baubeginn der Oberburg durch Markgraf Hermann II. (1074–1130) war um das Jahr 1100. Ab 1112 nannten sich die Markgrafen von Baden. Unter Bernhard I. von Baden (1372–1431) entstand die gotische Unterburg, die Jakob I. (1431–1453) zum repräsentativen Zentrum der Markgrafschaft erweitert hat. Zu seiner Glanzzeit hatte das Schloss 100 Räume. Noch im selben Jahrhundert erweiterte Markgraf Christoph I. das 1370 begonnene Neue Schloss in der Stadt Baden und verlegte die Residenz 1479 dorthin. Das Alte Schloss diente danach als Witwensitz, 1599 zerstörte ein Brand das Gebäude. Vom Turm der Burg bietet sich ein Rundblick über Baden-Baden und Fernsicht auf die Rheinebene und die Vogesen. Das Schloss ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen am Battert. Seit 1999 steht eine große Windharfe in den Ruinen des Rittersaals. Sie hat eine Gesamthöhe von 4,10 Metern und 120 Saiten.

Hinzu kommt, dass die Handwerker das benötigte Material nur sehr schwierig und mit viel Aufwand auf die Baustelle schaffen können. „Es gibt nur zwei Aufzüge am Gerüst”, erläutert Salzwedel.

Die Wettereinflüsse setzen dem Mauerwerk stark zu

Nach Auskunft des Projektleiters sind seit der jüngsten umfassenden Sanierung des Mauerwerks rund 30 Jahre vergangen. „In dieser Zeit sind größere Schäden entstanden”, bekräftigt er.

Die Ruine sei Wettereinflüssen wie Hitze, Kälte, Regen und Eis ausgesetzt, was Steine regelrecht heraussprenge. Salzwedel geht davon aus, dass der obere Pallas im Oktober zwar fertig sein, das Gerüst aber noch stehen bleiben wird. Anschließend gehen die Arbeiten am unteren Pallas nahtlos weiter.