Die Baustelle: Die B 500 zwischen Autobahnabfahrt und der Kreuzung mit der L 75 bei Iffezheim wird seit Oktober generalsaniert. Der fast drei Kilometer lange Abschnitt, die Zu- und Abfahrten bei der Anschlussstelle der A 5 sowie die gesamte Kreuzung mit der L 75 werden von Grund auf erneuert. Das kostet insgesamt etwa 5,8 Millionen Euro – den Löwenanteil zahlt der Bund, 200.000 Euro trägt der Autobahnbetreiber Via Solutions.

Die Umleitung: Die Umleitung erfolgte über Landesstraßen an Iffezheim und Sandweier vorbei.

Die Bundesstraße: Das Teilstück der B 500 bei Baden-Baden ist mit mehr als 23.000 Autos pro Tag eine der am meisten befahrenen Straßen in der Region. Es stellt eine wichtige Verbindung nach Frankreich dar. Die Bundesstraße endet an der Staustufe Iffezheim und führt in Frankreich weiter als D 4 zur französischen Autobahn A 35. Viele Lastwagenfahrer nutzen die Strecke, um von der deutschen Autobahn A 5 auf die französische A 35 zu wechseln – oder umgekehrt. Daher erklärt sich der recht hohe Anteil an Schwerlastverkehr von 16 Prozent.