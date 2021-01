Das karierte Sakko von Jochen Bernhardt hat seine besten Jahre lange hinter sich. Die Schulterpolster hängen durch, die Ärmel sind gelb verfärbt und der Kragen steht nicht mehr. Trotzdem möchte der 76-jährige Obdachlose nicht einkaufen gehen.

Christian Frisch von der Wohnungslosenhilfe der Caritas Baden-Baden betont: „Ich habe es ihm mehrmals angeboten, aber Herr Bernhardt trägt lieber die alten Sachen.“

Was zunächst unlogisch klingt, kann durch eine schnelle Google-Suche erklärt werden. Alte Fotos zeigen Jochen Bernhardt und sein Sakko in einer anderen Zeit – in einer, in der er feierlich Bauten enthüllt oder Vorträge hält. „Ich hatte tolle Erfolge, ich habe Millionen verdient“, erinnert sich der 76-Jährige, der nun dauerhaft in einem kleinen Zimmer der Wohnungslosenhilfe in Baden-Oos wohnt.