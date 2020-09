Streit unter Asylbewerbern

Schlägerei in Baden-Badener Flüchtlingsunterkunft endet mit Großeinsatz der Polizei

Ein mutmaßlich bewaffneter Geflüchteter hat am Mittwochmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft in Baden-Baden einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Polizisten waren alarmiert worden, weil sich eine Schlägerei zwischen drei Bewohnern entwickelt hatte.