Um einen der Großen der deutschen Unterhaltung ist es still geworden. Tony Marshall hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Hintergrund ist sein Gesundheitszustand.

Mittlerweile werde der Ehrenbürger der Stadt Baden-Baden zu Hause gepflegt, berichtet bild.de und bezieht sich auf eine Person aus dem Umfeld des 84-jährigen Sängers („Schöne Maid“). Aus dem engsten Kreis um den Musikstar wird der Bericht der Boulevardzeitung nicht kommentiert, heißt es auf Anfrage.

Unterdessen sorgen sich viele Fans um den „Fröhlichmacher der Nation“, der mit klassischer Ausbildung eigentlich Opernsänger werden wollte, aber als Schlagerstar Karriere machte.

Zu seinen Glanzzeiten hatte er in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent und Hits am laufenden Band. Über den Gesundheitszustand des inzwischen 84-Jährigen ist zuletzt immer wieder spekuliert worden.

Anfang Mai Not-OP bei Tony Marshall

Nach einem Schlaganfall im Jahr 2019 und einem Nierenversagen muss er mehrmals die Woche zur Dialyse. Seit zehn Jahren leidet er zudem an einer Nervenkrankheit, die zu Lähmungen in den Beinen führt. Im Oktober 2021 lag er mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation.

In der Vergangenheit hat sich der Sänger aber stets durchgebissen und nach Rückschlägen immer wieder Durchhaltevermögen bewiesen. Im Mai erfüllte er sich noch seinen „letzten Traum“: An zwei Abenden sang er unter diesem Motto im Theater Baden-Baden mit seinen Söhnen Marc und Pascal Lieder, die sein Leben prägten.

Den Besuchern blieb nicht verborgen, dass den sichtlich geschwächten Sänger ein solcher Auftritt sehr viel Kraft kostete. Als letzte Zugabe stimmte er die von seinem Sohn Marc getextete deutsche Version der Hippie-Hymne „Father and Son“ von Cat Stevens an. „Keiner ahnt, wie’s mir geht, denk ich an morgen, weiß ich, dass ich vielleicht nicht mehr lang mit euch lachen kann“, sang der 84-Jährige.

Der Song aus dem Album „Mein letzter Traum“, in dem er auch Bilanz seines Lebens zieht, ging richtig unter die Haut. Am 2. Juni feierte er mit seiner Frau Gaby Diamentene Hochzeit. Mit der Spielgefährtin aus Sandkastenzeiten ist der Sänger seit dem Jahr 1962 verheiratet.

An die große Karriere von Tony Marshall erinnern zahlreiche Exponate, die in einer Blockhütte des Hotels „Mönchhof“ im Gaggenauer Stadtteil Moosbronn ausgestellt sind. Die Marshall-Galerie mit Fotos, Goldenen Schallplatten und einem Goldenen Fußballschuh seines Freundes Uwe Seeler ist nach Absprache für Gäste geöffnet.