Sternekoch im Rebland Baden-Baden

Schloss Neuweier engagiert neuen Küchenchef: Jan Hoffmann setzt auf Regionalität

Michelin-Sterne zieren seinen Weg: Jan Hoffmann ist neuer Küchenchef im Schloss Neuweier. In seiner letzten Station kochte er nur vegetarisch. Auch in Neuweier will er Gemüse und Co. mehr Raum geben.