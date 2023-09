Urteil überrascht Täter

Schöffengericht Baden-Baden schickt zwei erfolglose Einbrecher ins Gefängnis

Die beiden Männer hatten versucht, in eine Wohnung einzubrechen und waren von einem Zeugen bemerkt worden. Beide waren schon zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Nun wollen sie in Berufung gehen.