Schuldenberg wird sich in Baden-Baden bis 2023 verdoppeln

Der Haushaltsplan einer Kommune enthält alle voraussichtlich zu erfüllenden Aufgaben für das Haushaltsjahr und die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen. Neben dem umfangreichen Zahlenwerk muss die Verwaltung eine mittelfristige Finanzplanung über die nächsten vier Jahre vorlegen. Ein Bestandteil dieser mittelfristigen Planung ist das Investitionsprogramm. Dabei geht es nicht nur um anstehende Investitionen, sondern auch darum, wie diese finanziert werden sollen. In Baden-Baden ist es - wie in vielen anderen Kommunen - üblich, dass ein Doppelhaushalt eingebracht wird. Die Planung für die Jahre 2022/2023 ist noch nicht verbindlich, weil noch nicht als Satzung beschlossen. Nach der Einbringung des Etats am Montagabend stehen zunächst intensive Beratungen an, bevor das endgültige Zahlenwerk vom Gemeinderat verabschiedet wird. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021 hatte das Stadtparlament am 16. Dezember 2019 beschlossen. Da dachte noch niemand an eine Corona-Krise.