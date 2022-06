schule Uganda

Zum Preis eines Mittelklassewagens ist eine Schule gebaut worden. Das Projekt in Kikumbi in Uganda wurde mit Spenden aus Baden-Baden finanziert. Ex-Oberbürgermeisterin Margret Mergen reist zur Einweihung nach Afrika.

Mit Spenden aus Baden-Baden ist in Uganda eine Schule gebaut worden. Zur Einweihung am Dienstag, 28. Juni, wird auch Baden-Badens Ex-Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) im kleinen Ort Kikumbi etwa 50 Kilometer von der Hauptstadt Kampala erwartet. „Ich bin sehr gespannt“, sagt die frühere Rathaus-Chefin über ihre erste Afrika-Reise. Der Ausflug ist ein privater und wird von Mergen aus eigener Tasche finanziert.

Im April 2019 hatte der Hauptausschuss des Gemeinderats einen Startbetrag von 10.000 Euro für das Schulprojekt bereitgestellt. Am Ende standen mit privaten Spenden insgesamt 46.000 Euro zur Verfügung. Die Summe, die in Deutschland gerade mal für den Kauf eines Mittelklassewagens reichen würde, ermöglichte in der Region Mityana in Uganda den Bau einer Vor- und Grundschule mit drei Klassenräumen. Dort sollen rund 80 Schülerinnen und Schüler unterrrichtet werden.

„Wenn wir Fluchtgründe bekämpfen wollen, geht das nur über gute Bildung vor Ort“, sagtt Mergen. Darin sieht sie die beste Garantie dafür, dass Menschen ihr Land nicht verlassen müssen. Die CDU-Politikerin erinnert sich noch gut an die Anfänge des Projekts. Die reichen bis ins Jahr 2015 zurück, als mit dem großen Flüchtlingsstrom auch viele Menschen aus Afrika in Deutschland Schutz suchten.

Über den bayrischen Landrat Stefan Rößle wurde die damalige Oberbürgermeisterin der Bäderstadt auf die Stiftung „Help & Fly“von Reiner Meutsch aufmerksam. Sie fördert Schulbauten in armen Ländern. Auf Mergens Frage, in welchen Ländern es besonders klemme, wurde Uganda genannt. Nach Verzögerungen - auch wegen der Corona-Pandemie - ist die mit Spenden aus der Bäderstadt finanzierte Schule jetzt endlich fertig. „Das interessiert mich so, dass ich das miterleben möchte“, sagt die Initiatorin der Spendenaktion.

Das Vorhaben wurde vor Ort über den Projektpartner PMCO begleitet. Dahinter verbirgt sich der Verein Peace Memorial Christian Organisation. Die Initiative einer deutschen und schweizerischen Familie hat sich zum Ziel gesetzt, benachteiligten Kindern zu helfen, den Kreislauf der Armut verlassen zu können.

In Uganda ist vielen Kindern ein regelmäßiger Schulbesuch bis heute nicht möglich, berichtet Projektmanagerin Pia Schmitz-Formes. Die Kids müssen entweder für den Lebensunterhalt der Familie mitarbeiten, auf jüngere Geschwister aufpassen oder die Eltern haben einfach kein Geld für den Besuch einer privaten Schule und für Unterrichtsmaterial.

Noch ein anderes Erschwernis ist hierzulande kaum nachvollziehbar: Die Kleinen müssen zum Teil zehn bis 20 Kilometer bis zur nächsten Schule laufen. Durch den Neubau, der eine staatliche Schule mit extrem niedrigen Standard ersetzt, verkürzt sich für viele Kinder der tägliche Schulweg.