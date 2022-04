Mahnmal am Unfall-Hotspot

Beliebte Motorradstrecke: „Schweigekilometer“ an der B500 soll der Todesopfer gedenken

Regelmäßig verunglücken Motorradfahrer auf der Schwarzwaldhochstraße. Mit einem „Schweigekilometer“ auf dem Parkplatz am Helbingfelsen will Tobias Gaiser darauf aufmerksam machen. Ein Mahnmal, dass an die Todesopfer erinnert.