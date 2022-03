Schwer verletzt: Motorradfahrer prallt gegen Erdwall

Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit ist ein Motorradfahrer am Mittwoch in Baden-Baden gegen einen Erdwall geprallt. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann schwer.

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei Baden-Baden von der Fahrbahn abgekommen. Dabei verletzte er sich schwer, teilte die Polizei mit.

Der 67-jährige Mann fuhr auf der L 78. Gegen 15.30 Uhr kam er unmittelbar nach dem Ortsausgang Müllenbach im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Woraufhin er gegen einen Erdwall prallte.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei vermutet als Unfallursache eine überhöhte Geschwindigkeit. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.