Täter in Sicherungsverwahrung?

Schwimmlehrer-Prozess in Baden-Baden: Psychiater sieht hohe Rückfallgefahr für Sexualstraftäter

Muss der Missbrauchstäter Dimitri T. nach seiner Gefängnisstrafe in Sicherungsverwahrung? An diesem Freitag wollen die Richter am Landgericht Baden-Baden das Urteil verkünden.