Die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Baden-Baden besteht seit 2009. Der Zulauf ist ungebrochen, auch jüngere Männer sind betroffen. Die Gruppe versucht, Ängste zu nehmen, fängt auf, hört zu, unterstützt und informiert mit dem Ziel einer Verbesserung der Lebensqualität.

In der Anfangszeit gehörte die hiesige Gruppe noch zu Rastatt, doch aufgrund der stetig wachsenden Größe war es laut der stellvertretenden Vorsitzenden Christa Hugler auch der Wunsch des Gesundheitsamts, in der Kurstadt eine eigene Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen.

Dieser konnte nichts Besseres passieren, als mit Hugler eine äußerst quirlige Organisatorin an Bord zu haben, die schier explodiert vor lauter Energie und guten Ideen.

„Mit 40 Jahren Berufserfahrung als Krankenschwester habe ich die nötigen Kontakte zu Ärzten, Ernährungswissenschaftlern, Apothekern und sonstigen Fachleuten, die ich für Vorträge zu gewinnen versuche“, klärt sie über ihre Ambitionen auf.

Und wen die agile stellvertretende Vorsitzende im Visier hat, der entkommt ihr nur selten. Denn wenn sie von einer Idee oder einer Kapazität überzeugt ist, lässt sie nicht locker.

Ihr Mann Dieter Hugler ist selbst Betroffener. Durch die Erfahrungen und Erlebnisse mit ihm und seiner Krebserkrankung reifte der Impuls „morgens im Bad“, selbst eine Gruppe zu gründen. Sie kümmert sich um die Organisation des umfangreichen Programms, während der Vorsitzende Adolf Baumeister den administrativen Part übernommen hat. Inzwischen werden über 150 Teilnehmer betreut, mit steigender Tendenz.

„Häufig sind Partnerinnen die treibende Kraft, die ihre Männer zu uns bringen, bei den Betroffenen selbst ist da oft eine völlig unnötige Hemmschwelle“, weiß Baumeister aus Erfahrung. Rund ein Drittel der Mitglieder sind Ehefrauen, die ihre Männer zu deren Wohl auch nachdrücklich in den Rehasport schicken.

Jeden Mittwoch von 9 bis 10 Uhr trifft sich die Sportgruppe im Sinzheimer Pfarrzentrum – Interessierte können jederzeit gerne dazustoßen, betont der Vorsitzende.

Seine Frau Gisela ist Sportlehrerin und trainiert mit den Erkrankten unter anderem die Beweglichkeit und allgemeine Fitness, macht Dehnübungen und widmet sich besonders der Beckenbodenmuskulatur, da je nach Art der Operation Inkontinenz für viele ein Thema ist.

„Männer ab 50 Jahren sollten deshalb unbedingt zur Vorsorge beim Urologen gehen“, beschwört der Vorsitzende alle Geschlechtsgenossen. Im Gegensatz zu seiner eigenen Erkrankung vor zwölf Jahren seien die Operationsmethoden heute deutlich schonender, weiß Baumeister, häufig würden sogar Bestrahlungen oder sonstige, gezielte Therapien ausreichen.

Deshalb sei es für Neuerkrankte so wichtig, mit der Selbsthilfegruppe ein Forum zum Austausch zu haben und fachliche Informationen zu bekommen.

Jetzt den Newsletter für Mittelbaden und die Ortenau abonnieren

Wie geht es weiter mit den heruntergekommenen Hotels an der Schwarzwaldhochstraße? Wie sieht die Zukunft aus für die Mitarbeiter von Daimler und Schaeffler? Und was wird aus dem Traditionslokal in meinem Ort?

Die wichtigsten Infos für Mittelbaden und die Ortenau und exklusive Hintergrundberichte: Das liefert der kostenlose BNN-Newsletter jeden Abend direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden.