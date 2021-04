Selbsttest: So klappt die Fahrt mit dem Pedelec durch Baden-Baden

Wer in Baden-Baden unterwegs ist, kann das eigene Fahrrad getrost zu Hause lassen. Gemeinsam mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bieten die Stadtwerke Baden-Baden seit Mai 2019 ein Leihfahrradangebot an. Die BNN machen den Selbsttest und radeln gemeinsam mit Projektleiterin Simone Droll auf einem E-Bike vom Bahnhof Oos bis zum Kloster Lichtenthal.

Die Radtour startet am Bahnhof an einem grauen Vormittag. Simone Droll, die für die Stadtwerke das Projekt begleitet, wartet bereits an der Nextbike-Ausleihstation.