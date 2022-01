Schockanruf am Nachmittag

Senior aus Baden-Baden Steinbach durchschaut Enkeltrick-Betrüger

Polizeiautos, ein Rettungswagen und ein Gewusel an Personen – Trubel hat vor einiger Zeit in der sonst so ruhigen Oberbannstraße in Steinbach geherrscht. Der Grund: Ein Senior ließ sich zum Schein auf einen Enkeltrick ein und alarmierte die Polizei.