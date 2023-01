Polizei findet vermissten Senior aus Lichtental im Zug

Die Mitarbeiter einer Senioreneinrichtung in Baden-Baden-Lichtental meldeten am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr den 79-jährigen Mann als vermisst. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit konnte eine hilflose Lage nicht ausgeschloßen werden.

Die Einsatzkräfte suchten mit mehreren Streifen, einem Polizeihund sowie mit einem Hubschrauber nach dem Senior. In der Nacht fand die Polizei den Mann gegen 1 Uhr wohlauf in einem Zug in Kassel, sodass in Baden-Baden die Suchmaßnahmen eingestellt werden konnten.