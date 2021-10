Senior stirbt in Baden-Baden während Gespräch mit Busfahrer

Am Samstagmittag hat sich ein älterer Mann in Baden-Baden an einen Busfahrer gewandt und ist während des Gesprächs zusammengebrochen und gestorben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstagmittag zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr im Bereich Augustaplatz in Baden-Baden. Dort sei ein Senior mit einem schwarzen Audi unterwegs gewesen und habe sich kurz vor 12.00 Uhr an einen Busfahrer gewandt, der sich in der Nähe befand.

Während des Gesprächs soll der Mann plötzlich zusammengebrochen und gestorben sein. Die Polizei ermittelt nun, ob dem Vorfall ein Streit vorausging. Dafür suchen die Beamten Zeugen, die sich in diesem Zeitraum im Bereich des Augustaplatzes und der dortigen Tiefgarage aufgehalten und etwas beobachtet haben, das mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte.

Zeugen werden gebeten sich unter 0781/212820 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ermittelt werde in alle Richtungen, so die Polizei.