Senior wird auf offener Straße in Baden-Baden bestohlen

Eine Unbekannte hatte am Montag in Baden-Baden einen Mann bedrängt. Als er sich von ihr lösen konnte, bemerkte er, dass seine Armbanduhr fehlt.

Einem Senioren ist am Montag in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Baden-Baden die Armbanduhr gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, sprach eine Frau den Anwohner kurz vor 14 Uhr auf der Straße auf Englisch an.

Sie habe ihn dabei massiv bedrängt und wiederholt am Arm festgehalten. Als sich der Mann aus der Situation befreien konnte und sich die Unbekannte wieder entfernte, bemerkte der Senior, dass seine teure Armbanduhr gestohlen wurde.

Mögliche Täterin war mit einem silbernen Audi unterwegs

Laut Mitteilung der Polizei sei die Frau zwischen 40 und 50 Jahre alt, korpulent und habe braun-rotes Haar. Sie ist etwa 1,65 Meter groß und trug zur Tatzeit eine dunkle Umhängetasche, eine weiße Bluse und eine blaue Hose. Die Verdächtige war wohl mit einem silbernen Audi unterwegs.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder das Auto gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.