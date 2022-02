Stempelkarten sind abgeschafft: Für diese Änderung bekam der KVV in den vergangenen Wochen reichlich Kritik. In Baden-Baden leistet der Verbund nun Aufklärungsarbeit. Im KVV-Eventmobil geben Mitarbeiter Nachhilfeunterricht.

Vor dem umgebauten Bus auf dem Augustaplatz stehen am Freitag schon um 12.30 Uhr Leute. An den Stehtischen geben Mitarbeiter des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) Nachhilfe in Sachen Fahrkarten. Es sind vor allem Senioren gekommen. Sie wollen ganz genau wissen, welches Ticket wie viel kostet.

Der Info-Bus des KVV hält an seiner ersten Station in Baden-Baden. Mit der Aktion geht der Verkehrsverbund auf seine Fahrgäste zu. Er will sie über Preise und Fahrkarten informieren. Die Besucher sollen lernen, wie der Fahrkartenverkauf übers Smartphone geht und wie sie ein Ticket am Automaten an der Haltestelle kaufen.

Die Aktion dauert bis 16 Uhr. KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon ist dafür aus Karlsruhe gekommen. Auch Oberbürgermeisterin Margaret Mergen (CDU) schaut sich die Veranstaltung an und spricht mit Besuchern.

App des KVV Funktion: Die neue App des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) heißt „Regiomove“. Sie ging am 12. Dezember an den Start. Mit der App seien Nutzer flexibler. Denn: Die App arbeitet mit dem Standort des Nutzers. Sie berechnet automatisch den Fahrpreis und schlägt eine Verbindung vor. Digitale Tarife: Im Dezember führte der KVV auch zwei Tarife im Landkreis Rastatt ein. Beide funktionieren nur über die App. Bei der „Homezone“ legt der Fahrgast ein kreisförmiges Gebiet fest, indem er sich häufig bewegt – etwa vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz. In diesem Kreis kann er mit dem Tarif 28 Tage lang beliebig oft mit Bus und Bahn fahren. Der Preis berechnet sich aus dem Grundpreis von zehn Euro und den Kilometern des Kreisdurchmessers. Im Innenstadtbereich zahlen Nutzer mehr, da es dort mehr Stationen gibt. Beim Tarif „Luftlinie“ startet und beendet der Nutzer eine Fahrt. Die App berechnet automatisch die gefahrene Strecke. Für die Einzelfahrt zahlen Kunden 1,40 Euro Grundpreis und 22 Cent pro Kilometer.

In den vergangenen Wochen kritisierten Fahrgäste und Verbände immer wieder die Fahrkartenpolitik des KVV. Zuletzt gab es Aufregung wegen des Nationalpark-Tickets und der Stempelkarte. Beide gibt es nicht mehr – das ärgert auch viele Baden-Badener.

20-jährige Baden-Badenerin informiert sich für ihre Kunden

Laura Ruthardt läuft gerade zum Automaten an der Haltestelle gegenüber. Sie arbeitet für die Tourismus-Information in der Bäderstadt und will sich über die Fahrpreise zum Nationalpark informieren.

Dafür nutzt sie ihre Mittagspause. „Ich will meinen Kunden erklären können, wie sie ohne Auto in den Nationalpark kommen“, sagt die 20-Jährige.

Die junge Frau fährt selbst regelmäßig mit Bus und Bahn – sie hat die Ausbildungskarte des KVV. „Mit der Karte komme ich von Pforzheim bis nach Baden-Baden. Das ist praktisch“, sagt sie.

Ruthardt kommt mit dem Tarifdschungel ganz gut zurecht. Allerdings kennt sie andere, denen es schwer fällt, ihre Mutter zum Beispiel. Sie sieht Verbesserungspotential – gerade was die Kommunikation des KVV betrifft. Die Aktion mit dem Bus findet sie gut, weil Mitarbeiter die Tarife persönlich erklären.

Wanderin aus Gernsbach will KVV-App verstehen

Vor dem Automaten steht derweil ein KVV-Mitarbeiter. Er zeigt Eva Czinder, wie sie eine Fahrkarte von Gernsbach zum Nationalpark kaufen kann. Dabei erklärt er ihr, welches Ticket günstiger ist.

Czinder gehört zu einer Wandergruppe, die größtenteils aus älteren Menschen besteht. Von denen hat nicht jeder ein Smartphone. Seit dem Fahrplanwechsel kauft die Gruppe Fahrscheine nur noch am selben Tag am Automat. Die Stempelkarte konnten die Wanderer vorher kaufen und im Bus entwerten.

Der KVV geht davon aus, dass alle Senioren ein Handy und einen Laptop haben. Eva Czinder, Wanderin aus Gernsbach

Der Automat in Gernsbach sei zudem verdreckt und schlecht beleuchtet. „Wenn die Sonne blendet, sieht man gar nichts mehr“, sagt Czinder. Für Senioren sei das ein großes Problem. Dagegen seien die Automaten in den Bussen und Bahnen öfters defekt.

„Der KVV geht davon aus, dass alle Senioren ein Handy oder einen Laptop haben“, sagt die Wanderin. Der Älteste aus ihrer Gruppe sei jedoch 94 Jahre alt, ein Smartphone könne er nicht bedienen.

Czinder informiert sich erst mal bei der Mitarbeiterin vor dem KVV-Eventmobil über die App. Sie will verstehen, wie die Software funktioniert. Trotzdem hofft sie, dass der KVV die Stempelkarten wieder ins Sortiment nimmt.

Seniorenrat aus Malsch fordert mehr Unterstützung

Im Bus sitzt derweil Thilo Kerzinger. Der 74-Jährige kam mit Uschi Alber aus Malsch, um sich die Fahrkarten erklären zu lassen. Und er will mit Pischon sprechen.

Kerzinger ist Vorsitzender des Seniorenrates Landkreis Karlsruhe – Alber ist seine Stellvertreterin. Er kennt viele Senioren, die sich darüber ärgern, dass der KVV die Stempelkarten abgeschafft hat. Trotzdem ist er für die Digitalisierung.

Senioren brauchen dabei Unterstützung. Sie müssen erst lernen, wie sie die App auf dem Handy oder Tablet bedienen. Thilo Kerzinger, Vorsitzender des Seniorenrats

„Senioren brauchen dabei Unterstützung. Sie müssen erst lernen, wie sie die App auf dem Handy oder Tablet bedienen“, sagt er. Es könne nicht sein, dass ihm seine Tochter erklären müsse, wie er die App herunterlädt. Das sollte der KVV machen. Er will, dass es in jedem größeren Ort eine Stelle gibt, bei der Senioren Hilfe bekommen.

KVV will mehr über Tarife aufklären

Alexander Pischon hört Kerzinger zu. Er gesteht ein, dass der KVV zu schnell zu viel geändert hat. Allerdings sei die Umstellung auf digitale Medien wichtig. Mit dem Info-Bus wolle der Verbund nun Fahrgästen App und Automaten erklären. Außerdem suche er das Gespräch mit Senioren. „Demnächst bin ich beim Seniorenrat in Malsch und spreche mit Fahrgästen“, sagt er.

Gegen 14 Uhr leert sich der Platz vor dem Bus. Einige KVV-Mitarbeiter stehen zusammen an einem Sehtisch. Pischon ist auch dabei. Nebenan lässt sich ein Mann noch die App an seinem Smartphone erklären. Der zuständigen Mitarbeiterin wird es nicht langweilig. Sie beantwortet immer wieder Fragen von Kunden.