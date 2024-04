Seniorin in Baden-Baden wird von falschem Polizeibeamten betrogen

Eine ältere Frau aus der Friedrichsstraße in Baden-Baden hat am Dienstagmittag einen Anruf von einer Person, die sich als Ermittler der Staatsanwaltschaft ausgab. Wie die Polizei mitteilte, teilte der Anrufer offenbar bereits in mehreren Telefonaten in den Tagen zuvor mit, dass mit einem Einbruch bei der Dame zu rechnen sei.

Anrufer drängte sie zur Leerung ihres Bankschließfachs

Nach ersten Erkenntnissen drängte der Mann die Frau daraufhin am Dienstag gegen 15 Uhr dazu, ihr Bankschließfach zu leeren und den Inhalt einem Kurier an ihrer Wohnanschrift zu übergeben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen übergab die ältere Dame eine größere Summe Bargeld und Wertgegenstände einem falschen Polizeibeamten an ihrer Haustür.

Dieser war nach Aussagen der Geschädigten männlich, weitere Angaben konnte sie nicht machen.