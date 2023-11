Hoher Besuch in der Residenz Bären in Baden-Baden: Der Generalkonsul von Frankreich in Stuttgart, Gaël de Maisonneuve, überreichte Serge Chéri-Zécoté die Ehrenmedaille des Élysée-Vertrags für sein humanistisches Engagement im Dienst der deutsch-französischen Freundschaft.

Sein ganzes Leben lang war es ein besonderes Anliegen des Geehrten, dem Wohl der Gemeinschaft zu dienen und zur Kenntnis über die kulturellen Reichtümer der Karibik beizutragen. Deshalb gründete Chéri-Zécoté 2003 den Verein „Freunde von Martinique und der Karibik in Baden-Württemberg“, dessen Präsident er bis heute ist.

Baden-Badener Verein macht auf das Werk von Persönlichkeiten aus der Karibik aufmerksam

Durch regelmäßige Veranstaltungen, zum Beispiel am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli oder am Internationalen Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und seine Abschaffung am 23. August, macht der Verein das Leben und Werk von Persönlichkeiten aus der Karibik bekannt.

Berühmte Beispiele sind der Schriftsteller Joseph Zobel, der Politiker Frantz Fanon, der Philosoph Édouard Glissant und der Politiker Gaston Monnerville. Ihnen zu Ehren pflanzte der Verein in Zusammenarbeit mit dem Gartenamt insgesamt sechs Bäume in der Lichtentaler Allee.

Zu seinen weiteren Tätigkeiten gehören Preisverleihungen an Schüler, die sich besonders mit der französischen Sprache befassen. Die Mitgliedsbeiträge sowie Einnahmen durch Veranstaltungen werden für humanitäre Zwecke verwendet wie für Saint-Martin nach dem Hurrikan 2017 und Haiti nach dem Erdbeben 2021.

Auch mittellose Studenten aus Übersee, die auf dem europäischen Kontinent studieren, werden unterstützt.

Nachdem Serge Chéri-Zécoté 1959 als Rekrut einberufen wurde, diente er seinem französischen Vaterland unter anderem in Nordafrika während des Algerienkriegs und in Deutschland. 1962 wurde er zum Unteroffizier befördert, und 20 Jahre später beendete er seine aktive Karriere in Baden-Baden im Rang eines Oberbefehlshabers.

Serge Chéri-Zécoté hat schon mehrere französische Auszeichnungen

Anschließend setzte er als Reservemajor sein militärisches Engagement noch bis 1999 fort. Seine Dienste für Frankreich brachten ihm mehrere hohe Auszeichnungen ein, darunter die Médaille militaire und den Ordre national du Mérite, den französischen Nationalverdienstorden.

Nach seiner Militärkarriere begann Serge Chéri-Zécoté eine zivile Laufbahn beim französischen Stab in Baden-Baden. Von 1982 bis zur Auflösung der Garnison im Jahr 1999 war er Leiter des Hotels Bellonne, das sich in der damaligen Ufgaustraße, dem heutigen Jaltaring, befand.

Schon damals zeigte sich Chéri-Zécotés humanistische Einstellung darin, dass er die Renovierungsarbeiten des Hotels vor allem durch Verbände für Hilfsbedürftige ausführen ließ. „Leider wurde es später abgerissen, um modernen Wohnungen zu weichen“, erklärt der Franzose.

Als Mitglied des Hauptbetriebsrats der in Deutschland stationierten Streitkräfte vertrat Chéri-Zécoté mit Tatkraft und Überzeugung die Interessen des Zivilpersonals. Bei der Auflösung der französischen Streitkräfte in Baden-Baden kümmerte er sich darum, dass die daraus resultierenden menschlichen, familiären und materiellen Probleme des betroffenen Personals berücksichtigt wurden.

Baden-Badener engagiert sich auf verschiedene Weisen

Serge Chéri-Zécoté selbst entschied sich aus Liebe zu seiner Frau, einer gebürtigen Baden-Badenerin, hierzubleiben. Er ging in den Ruhestand und widmete sich mit Leidenschaft seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten.

So engagierte er sich persönlich und finanziell im Förderverein des deutsch-französischen Kindergartens „Le Petit Prince“ auf dem Campus, um das Erbe der französischen Präsenz in Baden-Baden aufrechtzuerhalten.

Als französischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland nahm er immer gerne am Leben der Stadt teil und beteiligte sich sogar an den Kommunalwahlen, indem er sich 2010 und 2014 auf die Wahlliste der Grünen setzen ließ.

Ebenso engagiert verteidigte Chéri-Zécoté auch die Interessen seiner französischen Landsleute und war 2021 bei den jüngsten Konsularwahlen der Versammlung der Franzosen im Ausland auf ihrer Liste vertreten.

„Doch zu Hause bin ich hier, und das eigentlich seit 1963. Zuerst als Soldat, dann als Zivilist und seit 1966 als Ehemann einer Einheimischen“, betont der Wahl-Baden-Badener.

Die Kurstadt sei also schon seit langem seine Heimat, obwohl er noch viele Verwandte und Bekannte auf Martinique habe, zu denen er einen regelmäßigen Kontakt pflege. „Nur Reisen dorthin erlaubt mir mein hohes Alter nicht mehr“, bedauert der 85-Jährige.