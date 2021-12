Baden-Baden führt 2G-Bändchen fürs Shopping ein

Kundinnen und Kunden sollen in Baden-Baden künftig mit bunten 2G-Bändchen Geschäfte betreten können. So will die Baden-Badener Einzelhändlerinitiative das Geschäft rund um Weihnachten ankurbeln.

In Baden-Baden gibt es ab sofort bunte Bändchen, mit denen Geimpfte und Genesene die Geschäfte des Einzelhandels betreten können. So will die Baden-Badener Einzelhändlerinitiative (BBI) vermeiden, dass Kundinnen und Kunden in jedem Geschäft ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen müssen.

Gegen Vorlage ihres Impf- oder Genesenennachweises können Kunden sich von 10 bis 17 Uhr in einem Zelt am Leopoldsplatz und von 10 bis 19 Uhr in der Wagener-Galerie ein Bändchen abholen. Die Bändchen werden an den Ausgabestellen mit einem Stempel mit dem Datum des jeweiligen Tags versehen und gelten in allen Geschäften.

Die Kunden müssen den Stempel jeden Tag an einer der Ausgabestellen erneuern lassen oder sich ein neues Bändchen abholen. Es handelt sich um Papierbändchen, die um das Handgelenk gelegt und mit einem Klebestreifen befestigt werden. Jede Woche soll es Bändchen in einer anderen Farbe geben. Die Bändchen sollen mit einem Stempel versehen und so fälschungssicher sein.

Mit der Bändchen-Regelung will die BBI das Shoppen unkomplizierter machen und so das Geschäft vor und nach den Weihnachtstagen ankurbeln. Die Initiative will die Shopping-Bändchen zunächst bis zum Jahresende testen. Die Einführung der Bändchen hat nach Angaben des BBI-Vorsitzenden Matthias Vickermann einen knappen fünfstelligen Betrag gekostet.