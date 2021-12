Aufgrund des regen Zuspruchs habe die Stadtverwaltung einer Verlängerung der Aktion zugestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Handhabung der Shopping-Bändchen ist einfach: In der Stadt können Kunden mit dem Papierbändchen am Arm einen Tag einkaufen, ohne sich vor jedem Eintritt in ein weiteres Geschäft immer wieder neu auf die Corona-Vorgaben kontrollieren lassen zu müssen.

Der Kunde muss nur seinen gültigen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen und erhält nach Prüfung das begehrte Bändchen. Diese gibt es im weißen Zelt auf dem zentralen Leopoldsplatz oder in der Wagener-Galerie in der Langen Straße.

Laut Matthias Vickermann wurden bis Dienstag, eine Woche nach dem Start der Aktion, mehr als 10.000 Bändchen ausgegeben.