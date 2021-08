Das Autohaus Stefan lud am Wochenende in Baden-Baden zu einem Tag der offenen Tür mit vielen Oldtimern. Die Resonanz war so gut, dass es bald eine Fortsetzung geben könnte.

Einmal Edelausstattung mit eigenen Augen aus der Nähe sehen? Den Duft des McLaren Senna-Cockpits inhalieren und schauen, was die Nobelkarossen so unter der Haube haben? Für Gerhard Stefan und Sohn Philipp Göller ist das nichts Ungewöhnliches. Was sich unter dem Dach ihres Firmengebäudes in der Flugstraße tut, zeigten sie am Wochenende bei einem Tag der offenen Tür.

Geplant war das schon im vergangenen Jahr, verweist der Seniorchef auf die Lähmung der ganzen Welt, die auch vor den Nobel-Boliden nicht Halt machte. Nun aber standen die Zeichen für eine Zusammenkunft von Fahrern, Haltern, Interessenten und anderen Fans gut. Also habe man spontan dafür gesorgt, dass am Wochenende die Türen des Autohauses geöffnet wurden.

Ganz feine Wagen gaben sich ein Stelldichein, obendrein gab es gewissermaßen „Boxengassengespräche“. Dazu konnte Gerhard Stefan so einiges beitragen. Denn hier, im Industriegebiet Oos-West, werden Auto-Träume wahr gemacht. Schon früh sei der Funke der Begeisterung vom Vater auf den Sohn übergesprungen.