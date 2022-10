Solche Exoten gehen der Polizei nicht alle Tage ins Netz: Bei einer Kontrolle anlässlich des Sicherheitstages des Polizeipräsidiums Offenburg machen die Beamten an der Tank- und Rastanlage Baden-Baden Bekanntschaft mit zwei Antilopen und zwei Nashornvögeln. Die Federtiere tragen diesen Namen, weil ihr dicker und gebogener Schnabel in der Form an das Horn eines Rhinozeros erinnert.

„Lebende Tiere“ – die Aufschrift auf dem Hänger deutete bereits auf eine sensible Fracht hin, die unter Einhaltung von Vorschriften zu transportieren ist. Die wurden im vorliegenden Fall eingehalten. „Tier-technisch war alles in Ordnung“, sagt Nicolas Ebert, der Leiter der Kontrollstelle, im Gespräch mit dieser Redaktion.

Das Tier-Taxi konnte seine Reise nach der Inspektion durch die Kontrolleure ohne Beanstandungen auf der Autobahn 5 in Richtung Süden fortsetzen. Die Tiere kamen von einem Stuttgarter Zoo und waren unterwegs nach Spanien.

Dagegen war für den Lenker eines österreichischen Sattelzugs an eine Weiterfahrt zunächst nicht zu denken. Der Laster war überladen. Das bescheinigt die mobile Radlastwaage, die auf dem Kontrollgelände aufgebaut ist. Und an deren Ergebnisse gibt es nichts zu rütteln.

Einhaltung der Lenkzeit wird kontrolliert

Die Einhaltung etwa der Lenkzeit können die Beamten über eine Karte in der Größe einer EC-Karte kontrollieren. Die Daten können von der Polizei vor Ort mit einer speziellen Software ausgelesen werden.

Überladene Lastwagen sind nicht nur ein Verkehrssicherheitsrisiko, sie schaden auch der Verkehrsinfrastruktur. Fahrzeuge mit deutlich mehr Gewicht auf den Achsen als erlaubt setzen Brücken und Straßen zu und reduzieren mit der Überlastung deren Lebensdauer, betont Polizeipräsident Jürgen Rieger vom auch für den Stadtkreis Baden-Baden und den Landkreis Rastatt zuständigen Polizeipräsidium Offenburg.

Wichtig ist, dass wir deutlich sichtbar Präsenz zeigen. Jürgen Rieger, Polizeipräsident Präsidium Offenburg

Der Chef der Ordnungshüter sieht in Kontrollen wie am Dienstag zudem einen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung: „Wichtig ist, dass wir deutlich sichtbar Präsenz zeigen.“

Das tut die Polizei auch im Alltag. Am Sicherheitstag ist die Präsenz an Schwerpunkten jedoch deutlich erhöht. Am Tank- und Rasthof Baden-Baden sind am Dienstag zwischen 10 und 16 Uhr 45 Kräfte im Einsatz.

Technisches Hilfswerk unterstützt Polizei bei der Kontrolle

Unterstützt werden sie von einer Abordnung des Technischen Hilfswerks (THW) Baden-Baden. Die Herren gewährleisten die Stromversorgung für die empfindlichen Kontroll- und Messgeräte der Polizei. Die THW-Helfer stellen außerdem für die Polizeibeamten einen Container als Aufenthaltsraum bereit.

Zur Halbzeit der Kontrolle hatten die Ordnungshüter 29 Fahrzeuge vorübergehend gestoppt und gründlich unter die Lupe genommen. 45 Personen und 77 Dokumente wurden geprüft.

Eine Straftat war bis dahin nicht entdeckt worden, allerdings wurden Ordnungswidrigkeiten wie das Überschreiten von Lenkzeiten und nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung registriert. Ein Verdacht auf Alkohol am Steuer erhärtete sich dagegen nicht.

Beamte auf Motorrädern lotsen Fahrzeuge zur Kontrollstelle

Welche Fahrzeuge zur Kontrolle herausgewunken werden, entscheiden die so genannten Zugführer.

Vier Beamte auf Motorrädern wählen mit geschultem Blick die Kandidaten bereits auf der A5 in Höhe von Rastatt-Süd aus und lotsen sie mit Blaulicht an ihrem Zweirad auf das Kontrollareal beim Tank- und Rasthof.

Die BMW-Maschinen vom Typ 1250 RT machen dabei schon richtig was her. „Es ist ein Privileg, so was im Dienst fahren zu dürfen“, schwärmt Frank Huber von der Verkehrspolizei Baden-Baden von seinem 140-Ps-starken Gefährt.

Für den Fall der Fälle

Aus Gründen des Selbstschutzes sind Polizeibeamte bei der Kontrolle auch mit Schusswaffen ausgerüstet. Für den Fall, dass der Fahrer eines zur Inaugenscheinnahme ausgewählten Wagens die Flucht ergreifen will, ist ebenfalls vorgesorgt.

Ein so genanntes Verfolgungsfahrzeug steht bereit. „Das ist Standard“, erläutert Rolf Wieland, Chef der Verkehrspolizei Baden-Baden.

Polizei informiert in Einkaufszentrum über Enkeltrick

In Baden-Baden war die Polizei am Sicherheitstag zudem mit einer Präventionsveranstaltung im im Einkaufszentrum Cité präsent. Beamte informierten Passanten, wie Delikte zum Nachteil älterer Menschen – wie etwa der immer wieder vorkommende Enkeltrick – verhindert werden können.

Dabei geben sich Betrüger als Nahestehende des angeblich in Schwierigkeiten geratenen Enkels aus. Sie suggerieren den Senioren zumeist am Telefon, mit der Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen die Notlage des Enkels beenden zu können.