Sieben Künstler stellen in der Baden-Badener Kreuzstraße aus

Unter freiem Himmel findet an diesem Wochenende ein zweitägiges ein Kunstevent statt. Sieben Aussteller präsentieren ihre Werke. Der Erlös geht an die Kinder- und Jugendhilfe.

Das Jahr hat ganze 52 Wochen, doch es war tatsächlich purer Zufall, dass ein erstes Kunstevent in der Kreuzstraße und das Straßenfest in der Merkurstraße beide gleichzeitig am kommenden Wochenende gefeiert werden. Macht nichts, sagen die Veranstalter, das Wichtigste ist doch, dass die Innenstadt belebt wird.

An Daniel Renteria waren schon mehrfach Künstler herangetreten wegen der Organisation eines Kunstevents, entweder in den Räumlichkeiten seines Cafés in der Kreuzstraße oder gleich open air.

Zehn Bierzeltgarnituren für die Kunstinteressierten

Die Idee einer Freiluftveranstaltung gefiel ihm und dem angehenden Veranstaltungskaufmann Matvej Veritov ausnehmend gut. Im Vorfeld war einiges mit der Feuerwehr abzuklären, doch die zeigte sich laut Veritov sehr zufrieden mit der Organisation und guten Vorbereitung.

Zehn Bierzeltgarnituren verteilen sich in der Kreuzstraße und könnten bei Bedarf schnell beiseitegeschoben werden. Deshalb wurde auch die Zahl der ausstellenden Künstler auf sieben beschränkt, die sich ebenfalls mit ihren Bildern und Staffeleien in der Kreuzstraße verteilen. Sie alle wurden von Renteria ganz bewusst aus der Region ausgewählt.

Kulinarisch werden die Besucher unter anderem mit argentinischen Steaks und Delikatessen des Fischrestaurants All Blue verwöhnt. Der Reinerlös des zweitägigen Festes geht ohne Abzug an die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt.

Parallel findet ein Event in der Merkurstraße statt

Andreas Kniep als einer der ausstellenden Künstler freut sich besonders über die Möglichkeit zwangloser Konversation mit kunstinteressierten Menschen, während erfahrungsgemäß der Eintritt in eine Galerie häufig eine Hemmschwelle darstellt. Die angrenzenden Geschäftsleute in der Kreuzstraße stehen der Idee durchweg positiv gegenüber.

Bei dem Fest in der Merkurstraße haben sich Gastronomen, inhabergeführte Läden sowie Meister-Handwerker zu einem gemeinsamen Event zusammengeschlossen. Hier wird ausschließlich am Samstag neben dem Blick hinter die Kulissen von 13 bis 18 Uhr viel geboten. Stylische Trendfrisuren oder Kostümverleih mit Fotoshooting, bei Sommerdrinks und Fingerfood.