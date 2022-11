Seit 50 Jahren

Skurrile Geschichten: Was die Mannen der Nikolaus-Zentrale in Baden-Baden erleben

Kennen Sie die Nikolaus-Zentrale in Baden-Baden? Seit 50 Jahren liefern die Mannen Geschenke aus. Ob Glatteis oder tritt in den Hundehaufen – dabei erleben sie so einige skurrile Geschichten.