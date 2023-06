So lief die Premiere im Pop-Up-Shop das Theaters Baden-Baden

Einmal mit den Leuten vom Theater direkt in Verbindung kommen. Das schätzten die Besucher des Theater Pop-Up-Shop in der Fußgängerzone in Baden-Baden. Ein bisschen Nostalgie schwang mit.

Der Theater Pop-Up-Shop in der Fußgängerzone wurde am Samstag förmlich überrannt von interessierten Besuchern. Den ganzen Tag über gab man sich hier die Klinke in die Hand, plauderte mit den Theaterleuten und konnte mit etwas Glück Freikarten oder Theater-Abos gewinnen.

Dass diese Gemeinschaftsproduktion aller Theaterschaffenden vor und hinter der Bühne von der ersten Minute an so gut angenommen würde, überraschte die Initiatoren selbst. Diese hatten sich allerdings auch viel Mühe im Vorfeld gegeben, um den kleinen Laden im mittleren Bereich der Fußgängerzone so heimelig und ansprechend wie möglich zu gestalten. Das war gefühlt eher ein Nachhause kommen oder der Besuch bei Freunden, aber das war ja auch der Plan.

Der Laden ist zu klein

Vorne im Schaufenster lud eine Couchgruppe zum Verweilen ein, im hinteren Bereich war der Tisch für den Ensemblebrunch gedeckt. Tische und Stühle vor dem kleinen Geschäft machten schon optisch auf das Innenleben aufmerksam, wobei sich die Begegnungen drinnen wie draußen abspielten, da waren beide Seiten sehr flexibel.

„Das habe ich gleich gesagt, der Laden ist zu klein“, sagte Schauspielerin Rosalinde Renn fröhlich angesichts des Andrangs. Ihre Kollegin Maria Thomas beklebte noch schnell die Wendeltreppe im hinteren Teil des Ladens mit pinkfarbenen Streifen als optischen Hinweis, um schmerzhafte Zusammenstöße mit dem Geländer zu vermeiden.

Keine Hemmschwelle

Constanze Weinig richtete mit ihren Kolleginnen die Tische hübsch her, Flyer wurden ausgelegt, und schon war die Bude voller Menschen. Die wollten gerne mal einen Kaffee trinken mit den Theaterleuten und von der Bäckerei Dreher gestiftete Backwaren naschen. Es gab praktisch keine Hemmschwelle, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Ensemblemitglieder zeigten sich sehr aufgeschlossen und ihre Besucher brachten ganz unterschiedliche Themen ein.

Welche Stücke sind angesagt?

Neben langjährigen, treuen Abonnenten oder vorbei bummelnden Einheimischen waren auch etliche Touristen darunter, die von der Aktion gar nichts wussten, aber dennoch gerne mehr über das hiesige Theater erfahren wollten. Interessant war, wie vertrauensvoll manche Besucher ihr kulturelles Erleben in die Hände der Schauspieler legten.

Sie erzählten von ihren Themen, was sie besonders bewegt oder aus verschiedenen Gründen berührt und fragten nach, welche Stücke aus der kommenden Spielzeit denn gut zu ihnen und ihren Interessensgebieten passen könnten: „Was würden Sie mir denn empfehlen?“

Senioren suchen Begleitung ins Theater Baden-Baden

Michael Laricchia hörte an diesem Tag jedoch auch Traurigkeit heraus. Wenn ältere Menschen von früheren, häufigen Theaterbesuchen erzählten, leuchteten ihre Augen und sie gerieten regelrecht ins Schwärmen. Doch irgendwann kam oft heraus, dass der Partner oder die beste Freundin als bisherige Begleitpersonen sind gestorben oder gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind, das Theater zu besuchen. „Und alleine möchte ich auch nicht gehen“, bekam er dann öfter unter großem Bedauern zu hören.

Gemeinsame Theaterausflüge

Da dies keine Einzelfälle waren, überlegte sich Laricchia spontan, was kann man tun könne, um zu helfen. So kam ihm die Idee, wie es denn wäre, einen Seniorenclub zu gründen, dessen Mitglieder nicht selbst auf der Bühne stehen, sondern gemeinsame Theaterausflüge planen? Durchweg alle Besucher fanden am Samstag die Idee toll, auf diesem Weg ganz persönlichen Kontakt aufnehmen zu können.

Oliver Jacobs und Max Ruhbaum zelebrierten den ganzen Tag über die Verlosung der fünf Freikarten und eines Wahl-Abos, die es auch an den nächsten vier Samstagen zu gewinnen gibt. „Wir sind vollkommen überwältigt und hätten nicht erwartet, dass unsere Gemeinschaftsaktion gleich von Beginn an so gut angenommen wird“, freuten sich Laricchia und das gesamte Team über die tolle Resonanz.

Die Termine für den Pop Up Theater Shop sind immer samstags. Premiere ist jetzt am 17. Juni, weitere Tage sind der 24. Juni, der 1. Juli, der 8. Juli und der 15. Juli. Jeweils von 11 bis 16 Uhr ist der Shop für Besucher geöffnet. Gespräche sind beispielsweise für die Berufswahl interessant bei der Vorstellung der verschiedenen Gewerke. Es gibt an jedem Samstag viel zu gewinnen, Schauspieler Oliver Jacobs wird hier am Glücksrad drehen und eine eigene kleine Aufführung daraus machen.