So unterscheiden sich die Corona-Schnelltest-Zentren in Baden-Baden

Baden-Badener können sich beinahe überall in der Stadt gegen das Coronavirus testen lassen. Die Angebote unterscheiden sich vor allem in den Testmethoden und den Terminvereinbarungen.

Es scheint, als ob der Corona-Albtraum langsam ein Ende nimmt. Auch die Baden-Badener freuen sich über weitere Lockerungen. Um das Miteinander weiter sicher zu gestalten, gilt bisweilen eine Testpflicht. Ab einer Inzidenz-Zahl unter 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen entfällt diese jedoch. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz diesen Wert erneut überschreitet, setzt die Testpflicht wieder ein.

Trotzdem bleiben Testzentren weiter bestehen und wagen sogar die Neueröffnung. So auch Michael Speck, Betreiber des neuen Spucktest-Zentrums, welches erst am 4. Juni in der Stephanienstraße 9 eröffnete. Sorgen, dass das Interesse der Bürger an Schnelltests nachlassen könnte, hat er nicht. Im Gegenteil, viele seiner Kunden lassen sich für ein besseres Gefühl testen, berichtet er.

Um sich nicht ständig „in der Nase herumbohren zu lassen“, bevorzugen einige Baden-Badener den Spucktest gegenüber den Abstrich-Methoden. Der Test wurde in der Baden-Badener Acura-Klinik eigens entwickelt und wird dort sowie an weiteren Standorten in der Stadt eingesetzt. „Wichtig ist, dass man ein bis zwei Stunden vor dem Spucktest nichts isst, trinkt, raucht oder Kaugummi kaut“, erklärt Speck, der ausschließlich den Spucktest anbietet. Das könnte sonst zu falsch-positiven Ergebnissen führen.