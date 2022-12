Weihnachtsmarkt

„So viel Post hatten wir noch nie“: Großes Interesse an Christkindelspost in Baden-Baden

So viel Post wie noch nie zuvor wurde am Himmelsbriefkasten auf dem Weihnachtsmarkt in Baden-Baden eingeworfen. Überraschend ist ein Trend: Nicht nur kleine Schreiber greifen zu Papier und Stift.