So war der Auftakt der Sommernächte Baden-Baden

Samstag: Das Programm startet bereits um 12 Uhr mit „The Jamulus Connection“, einem Sound zwischen Samba, Bossa Nova, Gitarren-Folk und einer Note Fusion, ehe sie um 14 Uhr die Bühne frei machen für „The Cracked Cookies“, die mit Swing, Jazz, Rock und dreistimmig interpretierten Chansons aufwarten. Abgelöst werden sie nach zwei Stunden von dem Duo ‘Christ Dunker und Phil Ohleyer alias „Goldmeister“, die den Jazz der 20er Jahre und deutsche HipHop-Tete auf die Bühne bringen. Ab 20 Uhr lassen es Bantu so richtig krachen. Afrobeat Funk, Jazz und Soul gehören in ihr Repertoire.

Sonntag: Es geht um 12 Uhr mit Simon Holliday & his Rhythm los. Ab 15 Uhr übernimmt das französisch-deutsch-polnische Quintett Marion & Sobo Band, das sich auf einen eigenen Mix aus Chacon, Gypsy Jazz und mehr spezialisiert hat und warmmacht für die „Kings of Floyd“, die ab 19 Uhr mit „The Dark Side of the Moon“ punkten wollen.