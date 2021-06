Baden-Baden will 180.000 Euro teure Weihnachtsbeleuchtung

Zum Sommeranfang schon an Weihnachten denken? Für Kommunalpolitiker in Baden-Baden trifft das zu. Sie beraten ein neues Konzept für die Weihnachtsbeleuchtung. Kosten: 180.000 Euro.

Große Investition in der Corona-Krise

Der kalendarische Sommeranfang steht unmittelbar bevor: An diesem Montag ist der Tag der Sommersonnenwende. Dann steht die Sonne genau senkrecht über dem Wendekreis der Nordhalbkugel. Ist dann die Zeit tatsächlich auch reif dafür, um sich in Baden-Baden schon Gedanken über die Weihnachtsbeleuchtung zu machen?

Für Mitglieder des Hauptausschusses des Gemeinderats der Bäderstadt schon. Sie beraten ein neues Konzept für eine attraktivere Illumination der City in der besinnlichen Jahreszeit. Gedanken an gebrannte Mandeln und Glühwein sowie andere Köstlichkeiten des beliebten Christkindelsmarktes in der Bäderstadt werden die Bürgervertreter bei dieser Gelegenheit im Ratssaal aber wohl kaum verschwenden.

Vielmehr geht es um stimmungsvolle Lichteffekte, die es nicht zum Nulltarif gibt: Experten haben Kosten von 180.000 Euro ermittelt, kein Pappenstiel in Zeiten, in denen die Corona-Krise auch der Stadt Baden-Baden kräftig zusetzte.