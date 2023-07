In den Sommerferien gibt es keinen Grund für Langeweile. Denn die Stadtbibliothek Baden-Baden bietet auch in dieser Zeit einige Veranstaltungen an.

Das bunte Programm für Kinder und Erwachsene findet nicht nur in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek statt. Es geht auch hinaus ins Freie.

Spielplatz-Reihe „Lesen im Grünen“ in Baden-Baden

Besonders beliebt bei jungen Familien ist die Spielplatz-Reihe „Lesen im Grünen“. „Wir kommen quasi zu den Menschen nach Hause – auf den Spielplatz um die Ecke“, erläutert Ilka Hamer, Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek. Bei dem kostenlosen Open-Air-Lesevergnügen sitzen die Familien gemütlich auf Picknickdecken und lauschen bunten Geschichten, die vorgelesen werden. Auf die Kinder warten zudem kleine Spiele und Reime. „Es ist ein sehr niederschwelliges Angebot“, sagt Hamer.

Bei der Lesereihe, die bereits seit vier Jahren angeboten wird, entstehe eine ganz besondere Stimmung. Das mache sie auch bei den Stammkunden so beliebt, berichtet die Mitarbeiterin der Stadtbibliothek. Mit dabei ist stets eine bunte Auswahl an Büchern, die vor Ort auch gleich ausgeliehen werden können. Eine Anmeldung für die einzelnen Veranstaltungen ist nicht nötig.

Die Termine finden jeweils donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr statt:

17. August: Spielplatz Grießmattenstraße in Haueneberstein

24. August: Spielplatz „Reise um die Welt“ im Briegelacker

27. Juli und 31. August: Dschungel-Spielplatz in Lichtental

3. August und 7. September: Spielplatz „Alte Tongrube“ in Steinbach

10. August und 14. September: Garten-Spielplatz bei der Ooser Festhalle

Clubmitglied bei „Heiß auf Lesen“

„Heiß auf Lesen“: Schüler der Klassen zwei bis acht sind noch bis 14. September eingeladen, Clubmitglied bei „Heiß auf Lesen“ zu werden. Die Teilnehmer erhalten Zugang zu einem exklusiven Buchbestand. Die gelesenen Bücher werden im eigenen Lese-Logbuch vermerkt. Im Anschluss winkt eine Verlosung.

Führungen durch das Muße-Literaturmuseum

Erwachsene können sich bei einer Führung durch das vor einem Jahr eröffnete Muße-Literaturmuseum begeistern lassen: für Baden-Baden in der Weltliteratur. „Aber auch für die Welt der Literatur in Baden-Baden“, sagt Hamer. „Dass namhafte Autoren schon seit Jahrhunderten ihre Muße hier finden, ist etwas ganz Besonderes bei einer Stadt von unserer Größe“, so die Bibliotheksmitarbeiterin.

Die professionell erstellte Ausstellung sei durch ein Forschungsprojekt an der Universität Freiburg zum Thema ,Muße’ nach Baden-Baden gekommen. „Da kann ganz, ganz arg der Funke überspringen“, sagt Hamer. Die Führungen finden an unterschiedlichen Wochentagen statt. Um Voranmeldung wird gebeten unter (0 72 21) 93-22 60 oder per E-Mail an stadtbibliothek@baden-baden.de.

Literaturkreis bespricht „Sommer ohne Männer“

Des Weiteren trifft sich am 8. August, 15.30 Uhr der Literaturkreis in der Stadtbibliothek. In der Runde wird an diesem Tag über den Roman „Sommer ohne Männer“ von Siri Hustvedt gesprochen. Der nächste Termin ist am 12. September.

Auch der Gesprächskreis „Cercle de conversation française“ trifft sich am 27. Juli, 17 Uhr, um die französische Sprache zu pflegen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter (0 72 21) 93-22 60.