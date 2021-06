Sommerhitze bremst den Baden-Badener Flohmarkt aus

Ein echter kleiner Glücksfall, begeistert sich Sibylle Geier angesichts ihres Schnäppchens. Ein Geburtstagsgeschenk für den über 80jährigen Vater soll es werden, zeigt sie stolz das Straßenschild, das sie eben auf dem Flohmarkt erworben hat. Denn ganz spontan ist sie wieder am Start, die Saison der Kellerausräumer und Schatzsucher.

So richtig voll war die Kaiserallee zwar nicht. Man hielt Abstand und schwitzte offenbar vielfach auch einzeln. Denn heiß war es allemal. Birgit aus Karlsruhe, den vollständigen Namen möchte sie lieber nicht in der Zeitung lesen, hat sich auf die Witterungsbedingungen gut vorbereitet.

Gemeinsam mit ihrem Partner hat sie einen stabilen Pavillon errichtet, der ausreichend Schatten spendet. Wenige Meter entfernt, gleich neben dem Garten des Badischen Hof, sieht das ganz anders aus. Hier brennt der Planet und wird für die Händler zur Herausforderung.

Ich bin gleich in den Keller und habe zusammengepackt. Birgit, Flohmarkthändlerin aus Karlsruhe

Tatsächlich strichen denn auch gegen Mittag, ein wenig vor der Zeit, einige die Segel. „Ich kann mir schon vorstellen, dass es für manche schwierig war, sich gut vorzubereiten.“ Auch sie habe erst am Donnerstag – relativ spontan erfahren – dass es wieder losgeht. „Ich bin gleich in den Keller und habe zusammengepackt.“

Eine klassische Flohmarkthändlerin sei sie übrigens nicht. „Ich mache nur Baden-Baden, einfach weil es hier so schön ist.“ Auf Schotterplätze ohne Ambiente, mag sie nicht gehen. Sie beschaffe auch nicht eigens das, was sie selbst anbiete. „Das sind alles Dinge, die meine Mutter im Laufe von vielen Jahren gekauft und gesammelt hat.“ Nun, nach deren Tod, trenne sie sich Stück für Stück davon.

Wo Christian aus Trifels seine Waren herbekommt, da hält er sich eher bedeckt. Das lasse sich so einfach gar nicht sagen, erklärt der Flohmarkt-Fan, der sofort mit seinen Kunden ins Gespräch und auch ins Geschäft kommt. Mit Sibylle Geier etwa. Aus Gengenbach war sie angereist und hatte bei ihrem Stadtbummel den Flohmarkt in der Kaiserallee eher zufällig entdeckt.

Flohmarktschätze für Sucher und Finder

Noch viel größer sei der Zufall, dass sie bei Christian ein Straßenschild entdeckte, das den Namen ihres Vaters zeigt. Schnell war der Preis ausgehandelt und das Präsent wechselte den Besitzer. „Das ist ja das schöne an diesen Märkten“, beginnt der Händler von Passion zu sprechen, von Leidenschaft für die Sache und von Nachhaltigkeit. „Flohmärkte sind ein echtes Wirtschaftsbarometer. Das kannst Du mir glauben“, beruft er sich auf seine langjährige Erfahrung.

Die hätte er gerne noch um einiges erweitert. Doch so richtig in Schwung kam die Sache am Samstag nicht. Wenig Publikum, große Hitze und sicherlich auch vielfach noch Unsicherheit machte er aus. Die herrschte mehrheitlich auch bei den Beschickern und Besuchern, ob man denn eine Maske tragen müsse oder nicht. Die meisten Passanten verzichteten augenscheinlich darauf, auch beim Verweilen an den Ständen.

„Ich hätte mich ganz gerne noch ein wenig länger aufgehalten, weil mir die Flohmärkte einfach gefehlt haben“, vermisste Carolina Maier allerdings auch den Bratwurststand, insbesondere die kühlen Getränke, die es sonst gibt. „Und mit ist auch aufgefallen, dass es vor allem die semiprofessionellen Stände sind, die heute hier vertreten sind.“

Nächster Termin steht schon

Wenn nun alles so bleibt wie von Organisator Klaus Scheppe geplant, dann könnte es jetzt bis Oktober noch einige weitere Gelegenheiten geben, um „die Flöhe husten“ zu hören. Für den 26. Juni von 8 bis 16 Uhr lädt er nach jetzigem Stand der Dinge in den Campuspark, am 24. Juli wiederum in die Kaiserallee.