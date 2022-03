Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr sind die meisten Parkplätze an der Talstation der Merkur-Bergbahn noch frei. Nur wenige Menschen sind zu sehen, einige machen sich bei strahlendem Sonnenschein zu Fuß auf den Weg zum Gipfel des Baden-Badener Hausberges. Den schnelleren Weg mit der Bergbahn nimmt außer mir nur ein einziger Passagier.

„Ich liebe hier die schöne Stimmung am frühen Morgen“, sagt die Frau aus Stuttgart, die für einige Tage im Kloster Lichtenthal ein Zimmer genommen hat. Ihr Name ist Heike van der Horst: „Ich war zwar schon einmal in Baden-Baden aber noch nie auf dem Merkur“, berichtet sie. Schon vor acht Uhr ist sie losgewandert, „es ist ganz wunderbar ruhig durch den Wald zur Bergbahn zu laufen“, schwärmt sie und sie ergänzt: „Ich hab heute schon Rotmilane gesehen“.

Nach wenigen Minuten erreicht die Bahn ihr Ziel, wir steigen aus und die Frau verabschiedet sich. Im Außenbereich des Restaurant Merkurstüble haben einige wenige Gäste Platz genommen und genießen den Ausblick auf Baden-Baden, an diesem Morgen buchstäblich ein Platz an der Sonne.

Aus Lautsprechern ertönt Klaviermusik, die die entspannte Stimmung noch unterstreicht. „Corona hat sehr geschadet, wir hoffen auf einen langen Sommer“ sagt der leitende Servicemitarbeiter Ramadani im Gespräch mit dieser Zeitung, während aus der Bergstation langsam immer mehr Passagiere kommen.

Familien erobern Baden-Badens Hausberg Merkur

Unter ihnen viele Familien mit Kindern, deren Väter Rucksäcke oder Gestelle für Kleinkinder auf ihren Schultern tragen. Einige nehmen Platz und bestellen Kaffee, Mineralwasser oder Spezi, aber die meisten gehen weiter in Richtung Merkurturm und den dort gelegenen Spielplatz.

Gegen 11 Uhr kommen plötzlich zwei Autos den Fahrweg herauf und halten an der steil abfallenden Wiese in Richtung Baden-Baden an. Mehrere Männer laden Werkzeug aus, unter anderem Schaufeln, Motorsägen und Motorsensen. Auf die Frage was sie vorhaben antwortet Marc Herling: „Wir sind vom Gleitschirmverein Schwarzwaldgeier. Heute haben wir zum Saisonauftakt einen Arbeitseinsatz und bereiten unseren Startplatz vor“.

Fortan sind knatternde Motorsägen und -sensen zu hören, mit denen am unteren Ende des steil abfallenden Platzes Gestrüpp und kleinere Birken entfernt werden. Den oberen Rand des Weges befestigen Borg Keibel, Marc Cipolla und Dominik Gleisle mit Holzstämmen. Diese werden zum Teil auch von ihrer Rinde befreit: „Das ist wichtig, denn wenn wir dies nicht tun, löst sich die Rinde mit der Zeit und die Touristen befördern die Stücke auf den Startplatz. Dabei können sie beim Start in den Schirm gelangen und dadurch können schlimme Dinge passieren“, erklären die Männer.

Inzwischen kommen außer Wanderern und Bergbahnpassagieren auch immer mehr Mountainbiker auf dem Berggipfel an. So auch Carsten, der nur seinen Vornamen nennen will. „Ich komme aus Oos und bin über den Hardberg und das Alte Schloss hierher gefahren“ berichtet er. Diese Strecke macht er manchmal mehrmals in der Woche.

Zum ersten Mal auf dem Merkur: „Sehr schön hier“

Dagegen ist Familie Fischer aus Heilbronn zum ersten Mal hier oben: „Meine Frau hat mich zu meinem Geburtstag ein paar Tage nach Bad Herrenalb eingeladen, zum Abschluss schauen wir uns jetzt den Merkur an. Es ist sehr schön hier“ schwärmen sie. Außerdem finden sie die Bergbahn sehr interessant.

Jürgen Guni wiederum ist grundsätzlich sehr gerne draußen. „Ich wohne in Baden-Baden und wandere meistens mittwochs, donnerstags und samstags auf den Merkur“, stellt er klar. Gegen 12 Uhr nehmen immer mehr Gäste im Restaurant Platz, die offensichtlich ganz gezielt zum Essen gekommen sind. Es fällt auf, dass außer zwei französisch sprechenden Ehepaaren offenbar keine Ausländer dabei sind, was in den Jahren vor Corona eindeutig anders war, als Touristen aus fremden Ländern leicht an ihrer Hautfarbe, Sprache oder Kleidung zu erkennen waren.

Die Parkplätze an der Talstation sind gegen 13.30 Uhr dennoch weitgehend belegt. Die Nummernschilder der Fahrzeuge weisen Besucher vor allem aus deutschen Städten aus, von Lahr (LR) über Karlsruhe (KA) bis Heidelberg (HD), vereinzelt aber auch aus weiter entfernten Städten wie München (M), Wiesbaden (WI) oder Essen (E). Neben einem oder zwei PKW aus dem Elsass steht hier auch ein Wagen mit ukrainischem Kennzeichen.