Sorge um Angehörige und Hoffnung auf Rückkehr: Wie es Ukrainern in Baden-Baden geht

Zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine sind mittlerweile in Baden-Baden angekommen. Viele von ihnen sind in der Unterkunft „Im Heitzenacker" untergebracht. Es herrscht Sorge um Angehörige, Dankbarkeit für die Hilfe und die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Ukraine.