Sozialticket gilt in Baden-Baden nicht für Asylbewerber

Die Ausweitung des Sozialtickets auf die Personengruppe der Asylbewerber ist vom Baden-Badener Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt worden. Das Sozialticket ist ein Gutscheinpaket. Es ermöglicht den anspruchsberechtigten Leistungsbeziehern den um monatlich 20 Euro verbilligten Kauf von Fahrkarten für den ÖPNV.

308 Flüchtlinge wären in Baden-Baden leistungsberechtigt

Im Jahr 2020 ist das Ticket in Baden-Baden eingeführt worden. Nun hatte die Stadtverwaltung angeregt, den Kreis der potenziellen Nutzer zu erweitern. „Leistungsbeziehende nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ sollten hinzukommen, wie Bürgermeister Roland Kaiser (Grüne) eingangs der Sitzung erläuterte. Diese gehörten zu dem Personenkreis, der als arm gilt.

Derzeit wären 308 Flüchtlinge anspruchsberechtigt. Wenn die Hälfte dieses Angebot ganzjährig nutzen würde, sei der zusätzliche finanzielle Aufwand mit rund 37.000 Euro zu beziffern. Bislang wurden die kalkulierten Finanzmittel für das Sozialticket bei Weitem nicht ausgeschöpft.

In der Sitzungsvorlage verweist die Stadtverwaltung auf eine jährliche Nutzungsquote von gerade mal zehn bis 17, statt der ursprünglich kalkulierten 50 Prozent. Damit sparte die Stadt schon im Jahr der Einführung gegenüber dem Haushaltsansatz 233.106 Euro ein.

Entscheidung des Baden-Badeners Gemeinderats stößt auf Unverständnis

Im vergangenen Jahr waren es sogar 240.000 Euro, was im Wesentlichen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie begründet wird. In jener Zeit sind allgemein viel weniger Menschen in den Bussen unterwegs gewesen. 2022 nutzten 318 Menschen das Sozialticket.

„Schon weil die Finanzmittel nicht ausgeschöpft wurden, können wir uns die Ausweitung leisten“, signalisierte Stadträtin Ulrike Mitzel (SPD) Zustimmung zum Verwaltungsvorschlag.

„Wollen wir die Rahmenbedingungen für eine gute Integration schaffen oder die Grundlage legen zur Entstehung von Parallelgesellschaften“, fragte Thomas Gönner (Grüne), der sich klar für die Ausweitung des Sozialtickets aussprach.

Es gehe darum, Integration zu fördern. Das gelinge beispielsweise durch Sprachkurse. „Aus unserer Sicht steht und fällt dieser Anspruch mit der Möglichkeit zur Mobilität“, betonte Gönner, der auf die jüngste Empfehlung des Sozialausschusses verwies. Der hatte sich für die Ausweitung des Tickets ausgesprochen.

Wir werden von der Masse an Flüchtlingen fast erdrückt. Ralf Müller

CDU-Stadtrat

Widerstand gab es von der CDU. Stadtrat Ralf Müller ging auf die Asylpolitik ein: „Wir werden von der Masse an Flüchtlingen fast erdrückt.“ Die Unterkünfte „platzen aus allen Nähten“, bald gehe es um die Belegung von Hallen. „Wir dürfen keine neuen Anreize schaffen.“ Bürgermeister Kaiser betonte, „dass die von Ihnen angesprochenen zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine in der Stadt Baden-Baden nicht zu dem Personenkreis gehören, um den es heute geht.“

Am Ende stimmte der Gemeinderat gegen die Ausweitung des Sozialtickets. Zustimmung gab es für den Vorschlag, das Jugendticket Baden-Württemberg und das Deutschlandticket in das Portfolio der begünstigten Fahrkarten für das Sozialticket aufzunehmen.