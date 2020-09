Spenden an die Stadt Baden-Baden: Jedes Jahr der Wert eines Ferraris

Gemessen am jährlichen Haushaltsvolumen der Kurstadt von knapp 250 Millionen Euro machen Spenden, die an die Stadt überwiesen werden, nur einen bescheidenen Bruchteil aus. Doch diese Einnahmen haben für bestimmte Projekte dennoch eine große Bedeutung, weil sie ohne diese private Zuwendungen entweder gar nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden könnten.

Peanuts sind die Überweisungen von Bürgerinnen und Bürger an die Stadtkasse also keineswegs. Im vergangenen Jahr summierten sich die Spenden auf einen Betrag von rund 214.000 Euro, berichtet Rüdiger Müller vom Fachgebiet Finanzen der Stadtverwaltung. Das entspricht etwa dem Preis eines Ferrari F8 oder sieben Exemplaren des neuen VW-Golf.

Spendenzweck sind vor allem soziale Bereiche, Theater und Parks

Die Stadt hat mit diesem Geld aber natürlich keinen der legendären Sportwagen aus Italien und auch keine Modelle vom Typ VW Golf erworben. Die Spender geben in der Regel bei ihren Überweisungen vielmehr einen gewünschten Verwendungszweck an. Zumeist kündigen sie die Zuwendung bereits im Vorfeld gegenüber dem zuständigen Fachamt an, weil ihnen die Unterstützung eines bestimmten Projekts sehr am Herzen liegt.