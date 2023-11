Spendenaktion für Baden-Baden wird nur gemeinsam ein Erfolg

Die Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ hilft seit 1958 Baden-Badenern in Not. Sie kann nur gelingen, weil Jahr für Jahr so viele Menschen daran mitwirken.

Diese Zahlen sind schon beachtlich: Im vergangenen Jahr sind mehr als 150.000 Euro an Spenden für die Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ eingegangen. Weil auch noch Spenden aus dem Vorjahr übrig waren, konnten pünktlich für die Feiertage fast 190.000 Euro an 1.418 Baden-Badener in Not ausgezahlt worden.

Die Summe ist auch deshalb so beeindruckend, weil sie in einer Stadt mit nur rund 57.000 Einwohnern zustande gekommen ist. Das geht wohl nur, weil diese Aktion bereits seit Jahrzehnten existiert und im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen ist. Es ist eine Aktion von Baden-Badenern für Baden-Badener, die den Zusammenhalt in der Stadt stärken soll.

Schon Normalverdiener müssen beim Wocheneinkauf schlucken

Und die Spenden sind nötig – ganz besonders in diesen Zeiten. Zwar sind die Energiepreise im Vergleich zum vergangenen Winter mittlerweile wieder gesunken. Doch angesichts der Inflation müssen auch Normalverdiener beim Wocheneinkauf oft schlucken. Menschen, bei denen das Geld schon vorher extrem knapp war, belastet das natürlich noch mehr.

Besonders schön ist es deshalb, dass auch in diesem Jahr wieder Vereine und Gruppen mit eigenen Aktionen zum Gelingen beitragen. Sie alle sammeln damit für „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ Spenden und sorgen ganz nebenbei auch noch für Höhepunkte in der Vorweihnachtszeit.

Einen sensationellen Start hat bereits der Baden-Badener Kochverein mit seinem Fischsuppen-Verkauf in der Wagener-Markthalle hingelegt. Weitere Aktionen werden folgen: So plant der Lions-Club Baden-Baden Hohenbaden auch in diesem Jahr wieder seinen Adventskalender-Verkauf für die gute Sache. Die Baden-Badener Nikolauszentrale wird ebenfalls wieder im Einsatz sein.

Trotzdem ist aber auch jeder einzelne gefragt, um diese Aktion mit Leben zu füllen. Nur gemeinsam kann sie auch in diesem Jahr wieder gelingen. Denn was die Aktion ausmacht, ist vor allem eines: Jeder gibt, soviel er eben kann, seien es nun fünf Euro, 500 oder gar mehr. Nur viele, viele Einzelspenden sind es am Ende, die zusammen zum Erfolg führen.